Новосибирская дорожно-строительная компания «Сибавтобан» попала под процедуру банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства, наблюдение, в компаний «Сибавтобан», которая занималась строительством Бугринского моста. С исковым заявлением обратилось ООО «Спецтрансстрой».

Согласно материалам, размещенным на официальном сайте Арбитражного суда Новосибисркой области, в крупная новосибирской дорожно-строительной организации «Сибавтобан» введена процедура наблюдения. Признать компанию несостоятельной потребовала строительная фирма «Спецтрансстрой» из-за долга 3,2 млн рублей.

В дело о банкротстве компании также вступили еще три строительных компании. Одна из них ООО «Магнус» с суммой требований более 6,8 млн рулей.

Стоит отметить, что банкротный иск в отношении компании «Сибавтобан» был подан 22 апреля 2019 года. Сумма требований составила чуть больше 3 млн рублей.

Напомним, сообщение о том, что «Спецтрансстрой» намерен подать иск о несостоятельности «Сибавтодора», появилось еще в начале апреля. Предприятие хотело обратить в арбитражный суд в связи с наличием у должника признаков банкротства предусмотренных 127-ФЗ.

В последние несколько лет «Сибавтобан» известен как подрядчик по проекту «Безопасные и качественные дороги», однако как отмечается на сайте компании, с участием предприятия на территории Сибирского федерального округа построены и введены в эксплуатацию многие значимые объекты. Среди них — 80-километровый северный объезд Новосибирска и комплекс внутригородских магистралей юго-западного транзита Новосибирска, в который входит Бугринский мост.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.