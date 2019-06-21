Микрорайон «Стрижи» — чистый, комфортный, утопающий в зелени — не просто один из спальных районов Новосибирска. Застройщику ГК «Стрижи» и жителям микрорайона удалось превратить одно из депрессивных мест Новосибирска в современный, уютный уголок для жизни, в котором есть вся необходимая социальная инфраструктура.

Серьезный и дальновидный подход застройщика помог микрорайону стать таким, каким он предстает сегодня взору гостей и потенциальных жителей — благоустроенным и уютным.

«С самого начала компания выбрала системный подход для развития проекта, — рассказывает «Континенту Сибирь» председатель совета директоров ГК «Стрижи», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков. — Наша идея — построить город в городе, с хорошими дрогами и парками, школой и детскими садами, поликлиникой и спортивным клубом, чтобы жители могли пользоваться всеми достижениями цивилизации, не выезжая в центр мегаполиса».

Компания разработала комплексный план застройки микрорайона, в котором учла практически все: сколько мест потребуется в детских садах и школе, как жители будут парковать машины, где будут отдыхать и работать. «Наш принцип такой: помимо жилых домов, мы сами проектируем социальные объекты, готовим документацию, проходим государственную экспертизу. Мы приходим к муниципальным и региональным властям не с протянутой рукой, а с конкретными предложениями и проектами», — комментирует Илья Поляков.

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Такая стратегия компании себя оправдывает. За восемь лет реализации проекта в «Стрижах» построен новый корпус детского сада «Зоренька». В июне этого года началось строительство еще одного дошкольного учреждения на 200 мест. Помимо этого, реконструирована в многофункциональную спортивную площадку хоккейная коробка. Начали работать учреждения дополнительного образования. Совместно с мэрией решена транспортная проблема. Продуманный график общественного транспорта обеспечил доступность микрорайона и существенно снизил напряженность трафика на въезде-выезде.

В микрорайоне открыл свои двери торговый центр, в котором цокольный этаж занимает спортивный клуб. На первом этаже расположились фермерский рынок «Крестьянская слобода» и продовольственные магазины. На втором этаже работает «дом быта»: салоны красоты, ателье, химчистка… Для удовлетворения нужд жителей в «Стрижах» были открыты семейное кафе, супермаркет «Магнит», СТО и мойки для автомобилей.

Самой большой победой жители микрорайона считают реконструкцию школы № 51. Построенное более полувека назад учебное заведение было рассчитано на 575 мест, когда микрорайон стал активно расти, число учеников выросло до 1300. Обсуждался вопрос о введении третьей смены. Жители микрорайона во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным в 2018 году передали главе государства коллективную просьбу о расширении школы. Благодаря тому что ГК «Стрижи» к этому времени уже подготовила проект реконструкции школы, по распоряжению президента России на эти цели были выделены средства из резервного фонда Российской Федерации.

Финансирование в размере 350 млн рублей власти направили на возведение двух пристроек к школе общей площадью около 7 тысяч квадратных метров. В одной из них в скором времени разместится начальная школа, а в другой — актовый зал на 700 мест и библиотека. В июне этого года начался капитальный ремонт основного корпуса. Все работы будут завершены к началу учебного года. Первого сентября дети начнут учебу в новой школе. Кроме того, будет обустроена школьная спортивная площадка и облагорожен берег озера, которое расположено рядом со школой. ГК «Стрижи» также планирует построить около учебного заведения новую дорогу и передать ее городу.

Микрорайон растет с каждым годом. За последние 8 лет численность населения выросла с 10 тысяч до 22 тысяч человек. Остро стоит вопрос о собственной поликлинике, но уже найдено решение этой проблемы. В плане комплексного развития территории поликлиника есть. Под медицинское учреждение выделен земельный участок (рядом с ул. Кубовая, 99/1) и утвержден проект на строительство. Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену: в ней будут детское и взрослое отделения, дневной стационар. Строительство намечено на 2020–2021 годы.

Развитие социальной и коммерческой инфраструктуры предполагает создание новых рабочих мест. Этому вопросу застройщик также уделяет внимание. При продаже квартир проводится анкетирование будущих жильцов, таким образом, создается банк кандидатов: тех, кто хочет работать на территории микрорайона. Когда у партнеров появляются вакансии, их обязательно предлагают местным жителям.

Особое внимание компания-застройщик уделяет благоустройству. Уже сегодня для отдыха на свежем воздухе в микрорайоне разбиты два новых сквера: сквер памяти и сквер поколений «Данко». Создан парк «Светлая роща». В планах — еще как минимум три сквера. Стоит отметить, что в деле озеленения района активное участие принимают сами жители.

Застройщик всегда поддерживает начинания местного населения, связанные с повышением качества жизни. В «Стрижах» создан общественный совет, где обсуждаются предложения компании и инициативы жильцов. Большинство работ по благоустройству управляющая компания застройщика проводит совместно с населением микрорайона. Жители помогают сажать деревья, цветы, разбивать клумбы. В зеленых зонах есть аллеи, где у каждой семьи свое дерево.

Жители «Стрижей» давно забыли, что такое разбитые дороги во дворах. За шесть лет реализации проекта ГК «Стрижи» отремонтировала более 30 тысяч квадратных метров внутриквартальных дорог. Ровное, отвечающее всем стандартам качества дорожное покрытие уложено до самых подъездов.

«Когда мы приступили к созданию микрорайона, мы очень хотели сделать его комфортным и самодостаточным. И у нас это получилось. Сегодня люди гордятся, что живут в «Стрижах», а мы стараемся всячески этому способствовать», — подытожил Илья Поляков.

В 2016 году Минстрой России наградил ГК «Стрижи» в номинации «Лучший реализованный проект развития застроенных территорий».

ООО «Специализированный застройщик «ОНЕГА»

Проектная декларация

https://gk-strizhi.ru/objects/onega/documentation/

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