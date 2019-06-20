В минувшую среду, 19 июня новосибирский губернатор Андрей Травников побывал с рабочим визитом в Агентстве инвестиционного развития региона (АИР). Специалисты агентства рассказали главе региона о том, как развиваются перспективные проекты в Новосибирской области.

По словам заместителя гендиректора АИР Вячеслава Радионова, практика показывает, что инвесторы заинтересованы в создании новых предприятий на площадках с понятными условиями размещения и сроками подведения инженерной инфраструктуры. Поэтому в 2018 году большинство привлеченных АИР инвесторов сделали свой выбор в пользу Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП) и ТОСЭР «Линево». «В отличие от ТОСЭР «Линево», предназначенного для реализации компактных инвестиционных проектов, ТОСЭР «Горный» обладает значительными земельными ресурсами и больше подходит для масштабных инвестпроектов крупных федеральных игроков», — отметил Вячеслав Радионов. «Я готов участвовать в привлечении федеральных игроков», — предложил губернатор. Глава региона уточнил, что для этой работы АИР необходимо подготовить конкретные предложения.

О новых инвестиционных проектах промышленно-логистического парка главе региона рассказала директор департамента по работе с инвесторами АИР Елена Гоголева. Для завода по производству снеков компании PepsiCo подобран земельный участок, согласованы юридические аспекты сделки и готовится подписание договора. В четверг будет принято решение по водоотведению стоков будущего завода. Планируется, что выход на фактические работы начнется в начале 2020 года. Идет подготовка земельных участков для производственно-логистического комплекса ГК «Алютех» с инвестициями более 1 млрд рублей. По условиям сделки, «Алютех» приобретет в собственность 10 Га земли. Кроме того, группа компаний будет регистрировать юрлицо в Новосибирской области. Также идет подбор земельных участков для будущего узлового мультимодального транспортно-логистического центра «Новосибирск» (ТЛЦ). Соглашение о строительстве ТЛЦ было подписано Андреем Травниковым и топ-менеджерами «РЖД», АИР и «Новосибирский транспортный терминал» на прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме.

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