Врио главы республики Алтай попросил у министра транспорта РФ субсидию на строительство дороги до Казахстана

Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин в ходе рабочей поездки в Москву встретился с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Стороны рассмотрели возможность строительства автодороги до границы с Казахстаном.

Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин в рамках рабочей встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом отметил, что перспективным направлением для региона является автомобильная дорога Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана протяженностью 257,6 км. При этом отрезок в 25 км от села Карагай до границы необходимо построить.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это обеспечит выход на города горнодобывающей и металлургической промышленности Восточного Казахстана, а также на крупный транспортный узел, где сходится сразу несколько европейских маршрутов.

Олег Хорохордин подчеркнул, что при обеспечении транспортного сообщения с Казахстаном прогнозируется увеличение объемов экспорта сельхозпродукции, продукции пищевой и деревообрабатывающей промышленности из республики в Восточно-Казахстанскую область, а также увеличение туристического потока из Казахстана в Алтай.

Врио главы республики обратился к главе минтранса с просьбой оказать содействие в выделении субсидии в размере 4,2 млрд рублей на реконструкцию участка дороги, а также рассмотреть возможность дальнейшей передачи указанной трассы в федеральную собственность.

В свою очередь Евгений Дитрих отметил важность данного объекта не только для республики Алтай, но и в целом для Российской Федерации, и заверил, что вопрос будет тщательно изучен.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Олег Хорохордин решил принять участие в выборах главы республики Алтай. О своем намерении врио руководителя региона сообщил на официальной страничке в соцсетях.

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