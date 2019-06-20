Анатолий Локоть поставил задачу завершить реконструкцию Монумента Славы и сквера осенью 2019 года

В конце июня в Новосибирске начнутся реставрационные работы на Монументе Славы. Мэр города Анатолий Локоть поставил задачу – завершить комплексную реконструкцию памятника и прилегающего к нему сквера осенью текущего года.

Как отметил мэр Новосибирска, Монумент Славы включен в федеральную программу по созданию комфортной городской среды, поэтому к нему приковано внимание всех уровней власти. Кроме того, этот памятник входит в список объектов культурного наследия регионального значения, поэтому подходы и требования к проводимым здесь ремонтным работам очень жесткие.

По информации пресс-центра мэрии города, с момента строительства ансамбля в 1967 году, это первый комплексный ремонт как сквера, так и самого монумента. На сегодняшний день изменились технологии строительства, поэтому основная задача, используя современные материалы, сохранить внешний вид памятного места.

Напомним, сквер возле Монумента Славы стал победителем рейтингового голосования по отбору общественных территорий, на которых будет проведено благоустройство. В этом году данная территория включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» с реализацией в 2019 году.

Однако, как сообщает пресс-центр мэрии, разработанная концепция не включает в себя реставрационные работы на самом Монументе. В преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне муниципалитет и правительство Новосибирской области разработали дорожную карту по совмещению двух видов работ — благоустройству территории сквера и реставрации объекта культурного наследия.

Стоимость реконструкции памятника обойдется в 64,6 млн рублей, благоустройства сквера – в 113,7 млн. Работы будет выполнять компания «Агросервис».

По словам директора предприятия Сергея Григорьева, сегодня строители ведут демонтаж старого асфальта и снимают плитку с верхним слоем подложки. Со следующей недели стартуют работы, связанные с восстановлением памятника. В частности, ремонт пилонов, подпорных стенок, постаментов, клумб, скамеек, скульптуры скорбящей матери, гранитной облицовки вокруг Вечного огня и могилы Неизвестного солдата. Кроме того, предусмотрена реконструкция внешнего электроснабжения поста системы безопасности и системы звукового обеспечения, комплекса технических систем безопасности, а также монтаж видеонаблюдения.

Стоит отметить, что концепция благоустройства сквера предполагает замену асфальтобетонного покрытия, реконструкцию бетонных и мозаичных плит, бортовых камней, лестничных спусков и пандусов, монтаж новых светильников, озеленение территории и установку малых архитектурных форм, скамеек, урн, диванов, навигационных табличек и обустройство резинового покрытия на детской площадке. Вдобавок, появится тактильная плитка для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Общая площадь работ по благоустройству парковой зоны – более 14 гектаров.

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