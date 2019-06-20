«Новосибирскавтодор» готов реализовать проекты на 73 млрд рублей

В ближайшие три года компания «Новосибирскавтодор» планирует освоить проекты на общую сумму 73 млрд рублей, благодаря, в том числе, заключенным контрактам на содержание федеральных трасс в трех сибирских регионах.

Руководство ОАО «Новосибирскавтодор» обнародовало отчет за 2018 год. В обращении к акционерам председателя Совета директоров компании Дмитрия Пингасова уточняется, что на конец прошлого года обеспеченность «Новосибирскавтодора» контрактами составила 15,7 млрд рублей. В ближайшие три года компания планирует увеличить портфель проектов до 73 млрд рублей. По словам Дмитрия Пингасова, этому должны помочь заключенные пятилетние контракты на содержание федеральных дорог в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях, а также участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Кроме того, «Новосибирскавтодор» планирует принимать участие в проектах государственно-частного партнерства, на которые будут выделяться средства в рамках федеральной программы инфраструктурного строительства. На рассчитанный до 2024 года проект инфраструктурного строительства будет в целом по стране выделено 6,35 трлн рублей.

По информации теперь уже бывшего генерального директора «Новосибирскавтодора» Руслана Власова, начиная с 2018 года, в Новосибирской области компания обслуживает 100% федеральных и 69% региональных дорог, в Кемеровской области 32% федеральных дорог и в Омской области 37% федеральных дорог. Доля выручки компании от содержания дорог растет. В 2018 году она превысила 3,2 млрд рублей. В общей выручке содержание трасс занимает сейчас 36% — на 7% выше прошлогоднего показателя. В то же время снижается доля выручки от строительства и реконструкции автомобильных дорог – за год в общем объеме выручки она упала на 3%.

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