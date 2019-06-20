УФАС раскрыло картельный сговор на строительном рынке Новосибирска

Новосибирское управление федеральной антимонопольной службы признало пять юридических лиц нарушившими закон «О защите конкуренции». Компании подозреваются в заключении между собой антиконкурентного соглашения.

Как рассказали в пресс-службе новосибирского УФАС, в феврале 2019 года сотрудники ведомства провели внеплановые проверки в отношении ООО СК «Юнион», ООО «Памир», ООО ПТК «Ареал-Сибирь», ООО «Сибмир» и ООО СК «Юкон-Сибирь». В результате, в действиях ответчиков выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения.

Антимонопольный орган установил, что у компаний совпадают юридические и фактические адреса. Дело в том, что собственником помещений является одно из указанных обществ, что позволяет всем ответчикам реализовывать антиконкурентное соглашение. Кроме того, подача заявок, ценовых предложений и заключение контрактов производится с одинаковых ip-адресов, подготовка заявок на участие в торгах осуществляется одним и тем же лицом, доверенность на получение сертификатов и ключей электронных подписей выдана одному и тому же человеку и многое другое.

За заключение антиконкурентного соглашения, по данным регионального УФАС, предусмотрена административная ответственность в виде наложения оборотного штрафа. В ближайшее время материалы дела будут переданы должностному лицу Новосибирского УФАС России для принятия решения о возбуждении производства.

По данным ЕГРЮЛ, все пять компаний зарегистрированы в здании на ул.Станционная, 46Б. Так, ООО СК «Юнион» входит в «Касоуга групп ЛТД» и зарегистрировано в Великобритании. Возглавляет фирму Эмили Лэнг.

В свою очередь, директором ООО «ПТК Ареал-Сибирь» и ООО «Сибмир» является Андрей Казаковцев. ООО СК «Юкон-Сибирь» возглавляет Николай Рассказов, а ООО «Памир» — Евгений Рассказов и Павел Ваныкин.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что следователи новосибирской полиции направили в Октябрьский районный суд уголовное дело, возбужденное в отношении руководства двух компаний, торгующих медикаментами. Коммерсанты подозреваются в картельном сговоре.

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