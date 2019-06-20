УФАС раскрыло картельный сговор на строительном рынке Новосибирска

Ольга Щетинкина
 
УФАС раскрыло картельный сговор на строительном рынке Новосибирска

Новосибирское управление федеральной антимонопольной службы признало пять юридических лиц нарушившими закон «О защите конкуренции». Компании подозреваются в заключении между собой антиконкурентного соглашения.

Как рассказали в пресс-службе новосибирского УФАС, в феврале 2019 года сотрудники ведомства провели внеплановые проверки в отношении ООО СК «Юнион», ООО «Памир», ООО ПТК «Ареал-Сибирь», ООО «Сибмир» и ООО СК «Юкон-Сибирь». В результате, в действиях ответчиков выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения.

Антимонопольный орган установил, что у компаний совпадают юридические и фактические адреса. Дело в том, что собственником помещений является одно из указанных обществ, что позволяет всем ответчикам реализовывать антиконкурентное соглашение. Кроме того, подача заявок, ценовых предложений и заключение контрактов производится с одинаковых ip-адресов, подготовка заявок на участие в торгах осуществляется одним и тем же лицом, доверенность на получение сертификатов и ключей электронных подписей выдана одному и тому же человеку и многое другое.

За заключение антиконкурентного соглашения, по данным регионального УФАС, предусмотрена административная ответственность в виде наложения оборотного штрафа. В ближайшее время материалы дела будут переданы должностному лицу Новосибирского УФАС России для принятия решения о возбуждении производства.

По данным ЕГРЮЛ, все пять компаний зарегистрированы в здании на ул.Станционная, 46Б. Так, ООО СК «Юнион» входит в «Касоуга групп ЛТД» и зарегистрировано в Великобритании. Возглавляет фирму Эмили Лэнг.

В свою очередь, директором ООО «ПТК Ареал-Сибирь» и ООО «Сибмир» является Андрей Казаковцев. ООО СК «Юкон-Сибирь» возглавляет Николай Рассказов, а ООО «Памир» — Евгений Рассказов и Павел Ваныкин.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что следователи новосибирской полиции направили в Октябрьский районный суд уголовное дело, возбужденное в отношении руководства двух компаний, торгующих медикаментами. Коммерсанты подозреваются в картельном сговоре.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  