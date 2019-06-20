Он всегда был «против», никогда не был «за», и соседи нередко вызывали ментов

Но у него был козырь: закрывая глаза, он врубал магнитофон и будь здоров!

Он был снова… снова в Америке. Константин Кинчев

Если сравнивать современную российскую, да и не только российскую политику с шоу-бизнесом или массовой культурой, то можно провести немало параллелей.

Посмотрим на наши политические партии и их имиджевые характеристики. «Единая Россия» – это прям типичный классицизм или традиционная опера. Или балет – «Щелкунчик», который перманентно норовит перейти в «Лебединое озеро». КПРФ ассоциируется с авангардизмом и Маяковским. Сами знаете кто – буффонада и варьете. Особняком стоит Алексей Навальный со своими фанатами. Их акции прямого действия, провокативные ролики и перфомансы больше всего напоминают рок-н-ролл с его шумными концертами, визжащими поклонницами и конфликтами с полицией.

Представители шоу-бизнеса и культуры довольно часто становятся успешными политиками. Можно навскидку вспомнить президента Рональда Рейгана, губернатора Арнольда Шварценеггера, губернатора же Михаила Евдокимова, из недавних примеров – президента Владимира Зеленского. Если уж совсем глубоко копнуть, то аккуратно упомянем одного скромного австрийского художника, хотя лучше бы конечно его не вспоминать.

Но вот от обширного племени рок-звёзд в политике нет ни одного представителя, в нашей стране – точно. Алексей Навальный перенял от рок-героев практически всю атрибутику и перенял успешно. Но самое главное – он аккумулирует внимание и обожание молодёжи. Молодые люди не очень охотно голосуют, но с удовольствием выходят на улицу на несогласованные акции и внимают речам Алексея Анатольевича и его региональных координаторов.

Он так боялся оказаться вторым, но все время забывал, что такое быть первым.

Сергей Бойко – верный последователь вождя в Новосибирске и методы его от методологии столичного штаба Навального не отличаются ни на йоту. Кампания по выборам мэра города в лице Бойко обрела свою рок-звезду. Протест умело модерируется и формируется в основном за счет активной критики деятельности мэрии. Мишени традиционные – пыль, грязь и предполагаемая коррупция. Доказательств существования коррупции в администрации города Сергей Бойко не приводит, но продолжает упорно гнуть свою линию. Своих предложений по развитию городской среды координатор штаба Навального в Новосибирске не оглашает, да это ему и не нужно. Его задача – шоу на протестной волне. Митинги, сцены, микрофон. Вот этот вот все. Не хватает только подтанцовки и визжащих фанаток.

Теперь он в толпе, он взят в экран, ему протежируют сытые лица.

До телевизионного экрана господину Бойко еще конечно далеко, как и до славы Алексея Навального. Но вот сотрудничество с определёнными финансовыми структурами в его активе уже есть. Избирательная кампания – забава не из дешёвых, особенно когда за плечами нет политической партии и для регистрации необходимо собирать подписи. Но регистрация, скорее всего, целью Сергея Бойко не является. Ему, судя по всему, необходимо максимально консолидировать протестные настроения, впереди 2020 год и выборы в Законодательное собрание области. На прошлых выборах, незарегистрированная партия Алексея Навального подписной барьер пройти не смогла, во многом потому что количество сторонников в столице Сибири, у них, прямо сказать крохотное. Вызывая на заочный идеологический поединок действующего мэра, Бойко, как завзятый провокатор, рассчитывает на открытый диалог, в котором у него будет очевидное преимущество. Ведь работать против всегда намного проще, чем работать за.

Сбор подписей для регистрации кандидатом – дело сугубо добровольное и ресурсоёмкое. Никаких признаков того, что Бойко все-таки начнёт их собирать – нет. Рискнём предположить, что регистрироваться координатор Навального и не собирался. Его задача – максимально «раскачать» ситуацию, придать текущей избирательной кампании флёр скандальности, конфликтности и максимально снизить легитимность политических процессов. 19 июня городской Совет дал официальный старт выборной кампании. Теперь Сергею Бойко предстоит доказать, что он является действительно зрелым и состоявшимся политиком, который в состоянии аккумулировать поддержку новосибирцев и трансформировать её в более чем шесть тысяч подписей.

Снова, снова в Америке.

Завсегдатай форумов и ассамблей, с количеством участников чуть более нескольких десятков человек, Бойко неминуемо столкнётся с «парадоксом Навального». Напомним, Алексея Анатольевича хорошо знают и скажем в Москве, даже охотно за него голосуют. Но вот в регионах поддерживать и тем более голосовать за ставленников Навального избиратели совсем не готовы. Агрессивная риторика, общие фразы о «прекрасной России будущего» и полное отсутствие сколько-нибудь содержательной информационной повестки играет с участниками протестной волны, возглавляемой Алексеем Анатольевичем злую шутку. Можно с уверенностью предположить, что подписи в поддержку выдвижения Сергея Бойко избиратели Новосибирска ставить не будут. Интерес к его информационной кампании граждане проявляют минимальный, несмотря на все усилия штаба.

Самое любопытное, как координатор Навального будет реализовывать свои заявления о поддержке наиболее сильного кандидата от либеральной оппозиции в случае собственного схода с конкурентной выборной дистанции. Ведь такая поддержка равносильна чёрной метке. Политики Навальновского призыва сродни прокажённым – все, кого они касаются, стремительно теряют в общественной поддержке и электоральном потенциале. Наталья Пинус («Родина»), Дмитрий Холявченко («Яблоко») вряд ли будут рады такому сомнительному «подарку». Любовь Сергея Бойко к заграничным путешествиям и переговорам с представителями международных фондов делает его нерукопожатым среди патриотически настроенных политиков и активистов. Куда выведет кривая траектория Сергея Бойко и к каким последствиям приведут его активные контакты с новосибирскими общественниками, станет понятно уже в самое ближайшее время. Выборы, повторимся, объявлены. Наступает время заключать реальные политические союзы и блоки. И вот тут-то может оказаться, что навыки профессионального провокатора, которыми славятся отдельные политики, поспособствуют окончательному развалу и деградации новосибирского политического сообщества.

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