Андрей Травников: «Новосибирская область стала лучшей в Сибири по итогам реализации региональной программы капитального ремонта»

По данным мониторинга, проведенного Минстроем России, Новосибирская область по итогам реализации региональной программы капитального ремонта за прошлый год лидирует среди субъектов СФО.

По информации пресс-службы правительства НСО, губернатор Андрей Травников проконтролировал ход реализации региональной программы капремонта в многоквартирных домах Новосибирска. В выездном совещании также приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов, мэр Анатолий Локоть, представители Фонда модернизации ЖКХ, подрядной организации и собственники помещений.

Новосибирская область занимает 5-е место в рейтинге Общероссийского народного фронта по исполнению данной региональной программы. В 2018 году отремонтировано 729 многоквартирных домов. План выполнен в полном объеме. Всего за пять лет реализации программы капитальным ремонтом охвачено почти 2,5 тыс жилых зданий, что составляет 19% от общего количества домов в программе. В результате проведенных мероприятий улучшили условия проживания более 250 тыс граждан.

Как отметил Андрей Травников, сначала действия программы доступ к работам получали не самые надежные компании, но позднее были внесены изменения в правила, и теперь производится двухэтапный отбор подрядчиков в ходе конкурса. За прошлый год на территории области было отремонтировано более 700 домов. Важно, что и количество жалоб от жителей снизилось в разы.

«На сегодняшний день существует проблема – это неполный сбор платежей, более 10% средств недособирается. Поэтому региональному фонду модернизации ЖКХ, муниципалитетам, министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области нужно активизировать работу и по взысканию задолженности и по информированию населения», – подчеркнул губернатор.

В ходе выездного совещания, Андрей Травников осмотрел дом по ул. Сибирская, 33. Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в здании в 2018 году была отремонтирована крыша, внутридомовые инженерные системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализации. В настоящее время ведутся работы по ремонту фасада и подвальных помещений.

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