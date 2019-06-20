Расходы бюджета Новосибирска превысят 50 миллиардов рублей

Состоявшаяся 19 июня 36-я сессия Совета депутатов Новосибирска стала последней в период срока полномочий мэра Анатолия Локтя, поэтому глава города поблагодарил депутатов за сотрудничество. Кроме того, на сессии были поддержаны изменения в городской бюджет и установлена дата выборов мэра областного центра.

В большом зале Новосибирска 19 июня состоялась 36-я сессия городского Совета депутатов. Это последняя сессия перед летним перерывом, в сентябре закончится пятилетний срок мэра Новосибирска Анатолия Локтя, поэтому глава города воспользовался своим правом и выступил перед депутатами. Выступление мэра касалось самых актуальных тем, которые неоднократно поднимались в стенах горсовета, в первую очередь — реализации национальных проектов. «Мы третий сезон участвуем в ставшем национальном проекте «Безопасные и качественные автодороги», этим летом у нас находятся в планах 15 объектов», — подчеркнул Анатолий Локоть, отметив, что на эти цели выделено более 1 млрд рублей. В планах муниципалитета — установка стелы на въезде в Новосибирск, чтобы статус областного центра был виден уже на границе города. «На фоне других муниципальных образований мы выглядим очень и очень положительно», — отметил глава города.

Естественно, Анатолий Локоть не мог не рассказать о другой актуальной теме — ситуации вокруг станции метро «Спортивная». «Станция нетиповая, в определенном смысле эксклюзивная. Там требуется полный пакет документов, который необходимо разработать. Это непростой, сложный проект. Этим объясняется неполучение с первого захода экспертизы. Должен сказать, что фатальной остановки нет, работа продолжается. Пакет документации загружен вновь и отослан в Госэкспертизу. Я дал поручение, чтобы руководство департамента, мой заместитель приступили к сопровождению проекта. Мы готовим строительную площадку», — поделился информацией мэр, предложив депутатам посетить территорию. Свое выступление Анатолий Локоть завершил тем, что поблагодарил законодателей за совместную работу.

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев рассказал представителям СМИ о том, как он оценивает пятилетнюю деятельность Анатолия Локтя в разрезе взаимодействия с горсоветом. «Недостатки в работе муниципалитета будут всегда, но с учетом всего спектра взаимоотношений я работу действующего мэра оцениваю положительно. Статистика показывает, что Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе, а основной составляющей является Новосибирск», — отметил он.

Мэр начал свое выступление с финансирования ремонта дорог, а руководитель департамента финансов мэрии Новосибирска Александр Веселков рассказал депутатам о размере финансовой помощи, которую окажет областной бюджет областному центру, — 1 млрд 800 млн рублей, данный вопрос будет рассматриваться на сессии Законодательного собрания на следующей неделе. «Это впервые такое произошло в первом полугодии, когда еще непонятны параметры», — подчеркнул он. Отвечая на вопрос вице-спикера Рената Сулейманова о том, как изменится бюджет Новосибирска после июньской сессии областного парламента, руководитель департамента мэрии озвучил следующие параметры: доходы составят 47,7 млрд, расходы — 50,2 млрд. Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев в этой связи напомнил о роли горсовета в переговорном процессе с областным правительством. Как именно будут потрачены областные средства, на сессии не говорилось, только председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин рассказал о том, что 10 млн получит дополнительно «Горзеленхоз».

Обсуждение поправок в бюджет плавно перетекло в обсуждение проблемы межбюджетных отношений в целом. «Очевидно, что экономический блок мэрии Новосибирска работает на «пять с плюсом». Но проблема бюджетов в Российской Федерации — не только на уровне местного самоуправления, если мы коснемся бюджета Новосибирской области — территории среднего европейского государства, то обнаружим такие же проблемы. То, чем мы сегодня вместе с экономическим блоком правительства занимаемся, — это «тришкин кафтан», здесь отрезали, туда пришили. Нужно менять подход к бюджетной политике в России», — убежденно заявил председатель постоянной комиссии Совета депутатов по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. Он предложил тарифицировать муниципальные услуги — только эта мера позволит увеличить бюджет Новосибирска до 76 млрд рублей. Эту тему развил Ренат Сулейманов. «Сегодня все города страны являются драйверами роста экономики. Новосибирск продолжает формировать 80% налоговой базы области», — отметил депутат. Он подчеркнул, что если в 2014 году на территории города собиралось 100 млрд рублей налоговых поступлений, то за четыре года эта сумма выросла до 154 млрд. «То, что этот рост не отражается в росте бюджета, — это не наша вина. Мне бы хотелось поблагодарить Законодательное собрание и губернатора Новосибирской области за помощь, в которой есть наше с вами участие, — три года назад мы первые подняли этот вопрос и создали комиссию по межбюджетным отношениям», — подчеркнул он. О «глубочайшей аналитике» при совместной работе в непростой ситуации рассказал председатель комиссии по бюджету горсовета Валерий Черных, предложив принять поправки в двух чтениях. Поправки были приняты единогласно.

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, комментируя итоги голосования представителям СМИ, отметил важность преодоления психологически важной отметки в 50 млрд рублей — эта цифра была указана в предвыборных обещаниях Анатолия Локтя, действующего мэра Новосибирска, так что, несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию, этот пункт программы был выполнен. «Но для того чтобы город развивался так, как нам хотелось бы, как мы это видим, с учетом тех проблем, которые стоят, этого недостаточно. Было бы больше денег — было бы больше возможностей. Нас сравнивают с Москвой, но Москва — субъект Федерации, ее бюджет больше, чем бюджет Новосибирской области, два с лишним триллиона рублей», — отметил спикер.

Кроме того, с докладом о дате объявления выборов мэра Новосибирска выступила председатель Новосибирской муниципальной избирательной комиссии Тамара Краткая. Она рассказала, что полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя истекают во второе воскресенье сентября 2019 года — 8-го числа. Поэтому решение о назначении выборов должно быть принято не позднее, чем за 80 дней до этого дня, не ранее 9 июня и не позднее 19 июня.

Отвечая на вопросы депутатов, Тамара Краткая объяснила, что если бы горсовет не утвердил дату выборов, то это пришлось бы делать муниципальной избирательной комиссии, в противном случае ее установил бы суд. Однако до этого не дошло: депутаты единогласно проголосовали за 8 сентября как дату выборов мэра Новосибирска. В этот же день, согласно решению сессии, пройдут довыборы в Совет депутатов по 12-му избирательному округу в Калининском районе, мандат освободился после смерти представлявшего эту территорию Дмитрия Прибаловца. Тамара Краткая уточнила, что избранный депутат будет осуществлять свои полномочия в течение года и пяти дней. Это связано с тем, что выборы в Совет депутатов состоятся в 2020 году.

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