Межрегиональный туристический маршрут может появиться в рамках проекта «Енисейская Сибирь»

Республики Хакасия и Тыва, а также Красноярский край до конца 2019 года планируют разработать совместный межрегиональный туристический маршрут «Енисейская Сибирь».

Напомним, в марте 2019 года на Красноярском экономическом форуме было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между министерством культуры Хакасии, агентством по туризму Красноярского края и министерством экономики республики Тыва.

Как сообщает пресс-служба правительства Хакасии, на сегодняшний день уже подготовлен и находится на согласовании проект плана организации межрегионального туристского маршрута «Енисейская Сибирь».

Согласно данному плану до конца 2019 будет собрана и проанализирована информация о субъектах туриндустрии трех регионов, разработан маршрут и определены ключевые операторы. С начала 2020 года будет организована работа по включению маршрута «Енисейская Сибирь» в перечень национальных брендовых маршрутов России.

Кроме того, в 2020-2021 годах также запланированы мероприятия по продвижению маршрута и туристских возможностей трех регионов на внутреннем и международном рынках.

Добавим, что маршрут «Енисейская Сибирь» позволит максимально реализовать большой культурно-исторический потенциал двух республик и края, а также сформировать единый туристический кластер.

Напомним, в рамках Красноярского экономического форума Красноярский край, а также республики Хакасия и Тыва подписали комплекс мер по кадровому обеспечению проекта «Енисейская Сибирь». Документ направлен на установление стратегического партнерства, развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон. Кроме того, в нем обозначены конкретные действия сторон по заполнению кадровой потребности работодателей за счет населения трех регионов.

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