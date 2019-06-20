В администрации Ширинского района республики Хакасия сотрудники правоохранительных органов проводят обыски. Против главы района Сергея Зайцева возбуждено уголовное дело, его подозревают в превышении должностных полномочий. Информация об этом 20 июня появилась на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по республике Хакасия.
По информации «ИА Хакасия», 20 июня сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации Ширинского района Хакасии. На сайте управления СК РФ по Хакасии указано, что возбуждено уголовное дело в отношении главы района Сергея Зайцева и иных неустановленных лиц, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий).
«По данным следствия, в период с 2007 по 2010 годы глава МО Ширинский район Сергей Зайцев, являясь должностным лицом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал регистрацию права собственности на земельный участок, расположенный в нескольких километрах от села Шира Ширинского района, предназначенный для строительства полигона ТБО за счет бюджетных средств, на своего знакомого, после чего обеспечил переоформление права собственности под видом передачи земельного участка в дар на другое лицо», — говорится в сообщении СК.
По версии следствия, совершение Сергеем Зайцевым и другими неустановленными лицами незаконных действий повлекло причинение материального ущерба району суммой более 6 млн рублей. «В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано на сайте управления СК РФ в Хакасии.
Напомним, что проверку в отношении Сергея Зайцева СК организовал 22 мая. Тогда в управление поступило сообщение о том, что во время записи репортажа съемочная группа и журналист программы «Вести» подверглись нападению со стороны главы муниципального образования Ширинский район.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 30 мая назвала нападение Сергея Зайцева на журналиста запредельным поступком и призвала чиновника уйти в отставку.
17 июня на выездном совещании в сквере Славы Новосибирска секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил журналистам, что после нападения на журналиста президиум генерального совета «Единой России» принял решение исключить Сергея Зайцева из партии.