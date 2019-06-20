Группа компаний МТС и Сбербанк объявили о запуске сервиса мгновенных переводов на карты клиентов Сбербанка в салонах розничной сети МТС. Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона.

Проект реализован на технологической платформе МТС Банка, подконтрольного МТС. Для того, чтобы перевести наличные на карту Сбербанка через терминал самообслуживания или кассу, достаточно знать привязанный к карте получателя мобильный номер. Максимальная сумма перевода через терминал ‒ 15 тысяч рублей, через кассу ‒ 100 тысяч рублей. Комиссия при переводах через кассу составляет 1,5% ‒ минимум 50 рублей, максимум ‒ 1000 рублей, комиссия при переводе через терминал – 2,99%.

Для совершения транзакции через кассу необходимо предъявить паспорт. Для перевода через терминал это уже не обязательно, но перед этим клиент хотя бы раз должен обратиться на кассу и пройти идентификацию.

«В рознице МТС постоянно расширяется спектр финансовых услуг, для чего МТС Банк как агрегатор финсервисов Группы МТС ведет активную работу с партнерами – банками, платежными системами и поставщиками услуг. Система мгновенных денежных переводов Сбербанка будет востребована клиентами в офисах продаж МТС при операциях с наличными, а в скором времени мы планируем масштабировать этот сервис и на дистанционные каналы обслуживания», — прокомментировал руководитель блока розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов.

«Сбербанк продолжает развивать экосистему мгновенных денежных переводов. Популярность сервиса постоянно растет, и мы стремимся сделать его еще удобнее для наших клиентов, привлекая в него новых партнеров и расширяя функции. Мы приветствуем появление в ней нового партнера, Группы МТС, клиенты которой теперь могут быстро и удобно переводить наличные на карты Сбербанка», — отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.

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