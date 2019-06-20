Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирске

Президент РФ Владимир Путин назначил судей и председателей в районные ведомства Новосибирска и области. Указ об этом глава государства подписал накануне, 19 июня.

В указе президента, размещенном на официальном портале правовой информации, говорится, что судьей Дзержинского районного суда Новосибирска назначен Дмитрий Аверченко. В 2004 году он окончил Сибирский государственный университет путей сообщения в Новосибирске по специальности «Юриспруденция», затем работал прокурором отдела управления общего надзора в новосибирской областной прокуратуре.

Также, Калининский районный суд Новосибирска возглавил Сергей Жданов, ранее он занимал должность мирового судьи Заельцовского районного суда. А судьей Ленинского районного суд стала Елена Бурова, до этого она работала в Волгоградской области.

Кроме того, Владимир Путин назначил заместителем председателя Арбитражного суда Новосибирской области Ирину Попову. Она окончила Красноярский университет и работала в судебном составе регионального арбитража.

К тому же, Ольга Черкасова, по распоряжению президента, стала председателем Коченевского районного суда, ранее женщина работала в Дзержинском районном суде.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, поручил правительству подумать о подъеме и развитии территорий Сибири.

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