Совет директоров «МРСК Сибири» возглавил Виталий Иванов

Совет директоров ПАО «МРСК Сибири» (Россети Сибирь) возглавил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, ранее два с половиной года возглавлявший «МРСК Сибири».

Решение было принято в минувшую среду, 19 июня на Совете директоров ПАО «МРСК Сибири», итоги которого опубликовал Центр раскрытия корпоративной информации. Кандидатура Виталия Иванова членами Совета директоров была одобрена единогласно. «Россети Северный Кавказ» Иванов возглавил в марте текущего года, перейдя туда с поста главы «МРСК Сибири». В сибирском предприятии Виталий Иванов занимался цифровой трансформацией МРСК, подготовкой к проведению зимней Универсиады – 2019 в Красноярске. Как уточнили в пресс-службе «Россети Северный Кавказ», на Кавказе перед топ-менеджером ставилась «антикризисная задача»: «вывести предприятие из кризиса, реализовать масштабные проекты развития электросетевого комплекса Сибирского федерального округа, в том числе с применением современных цифровых технологий».

В кресле председателя Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов сменил Юрия Гончарова, занимающего должность заместителя гендиректора по корпоративному управлению «Россетей».

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