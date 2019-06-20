Приставы временно закрыли Бердский хлебокомбинат за нарушения санитарных норм

Под контролем новосибирских судебных приставов на полтора месяца приостановлена деятельность кондитерского цеха и цеха восточных сладостей АО «Бердский хлебокомбинат».

Как сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области, в ходе плановой проверки в отношении Бердского хлебокомбината специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов.

В частности, эксперты выяснили, что «в кондитерском цехе и цехе восточных сладостей не качественно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия, помещения цехов содержатся в неудовлетворительном состоянии, оборудование и инвентарь также содержатся в состоянии, не исключающем загрязнение пищевой продукции, кроме того обнаружена не эффективность дезинсекционных мероприятий».

В связи с тем, что данное предприятие осуществляет поставку своей продукции в детские учреждения, в крупные торговые сети и другие учреждения Новосибирской области, выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан.

Постановлением суда юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказания в виде приостановления деятельности указанных цехов на 50 суток.

Добавим, что судебный пристав-исполнитель в Бердске вручил руководству предприятия все необходимые документы, в том числе предупреждение об уголовной ответственности в случае самовольного досрочного начала производственной деятельности, а также зафиксировал отсутствие ведения деятельности в указанных цехах. Хлебокомбинат имеет возможность возобновить свое производство ранее указанного срока, но только в случае, если все выявленные недостатки будут устранены и судья примет соответствующее решение.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в Киселевске Кемеровской области судебные приставы уже пятый раз подряд приостановили деятельность опасной обогатительной фабрики на 90 суток за то, что предприятие не устранило выявленные ранее нарушения.

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