Председатель Совета депутатов Новосибирска в перерыве работы сессии 19 июня рассказал представителям СМИ, что доволен работой мэра Анатолия Локтя и считает его наиболее подходящей кандидатурой среди всех, кто заявил о своём желании участвовать в выборах.

В большом зале мэрии Новосибирска 19 июня состоялась 36-я сессия Совета депутатов Новосибирска, на которой о реализации национальных проектов на территории города рассказал мэр города Анатолий Локоть. Поскольку следующая сессия горсовета состоится уже после выборов мэра, представители СМИ поинтересовались мнением председателя горсовета Дмитрия Асанцева о политике действующего мэра.

«Лично моя оценка действующего мэра такова: безусловно, есть недостатки в работе муниципалитета, они будут всегда, депутаты подсказывают действующей власти, как решать проблемы. Но с учётом всего большого комплекса взаимоотношений – взаимодействие с Законодательным собранием, с Советом депутатов, с администрацией Новосибирской области – трудно не заметить те изменения, которые произошли в Новосибирске. Статистика показывает, что город растёт, оттока из него не происходит, является основной составляющей области. Я работу действующего мэра оцениваю положительно, из тех предполагаемых кандидатов, которые могут участвовать в выборах, он является наиболее серьёзным претендентом», — отметил Асанцев.

Дмитрий Асанцев призвал к большей активности населения на выборах. «К сожалению, политическая культура у нас остаётся на стабильно низком уровне, на выборы ходит всего одна треть населения. На мой взгляд, это мало. Если люди будут ходить на выборы, ставить задачи, выдвигать требования, будут более активными в публичном поле, могу предположить, что исполнительная власть будет работать более качественно», — отметил он.

Напомним, что на той же сессии горсовет утвердил дату выборов мэра Новосибирска – 8 ноября 2019 года.

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