Новосибирский бизнес недоволен инфраструктурой и господдержкой

В инвестиционном климате Новосибирской области по 15 показателям достигнута положительная динамика, а по 11 – отрицательная. Предприниматели отмечают снижение административного давления на бизнес и сокращение сроков получения разрешения на строительство, но сетуют на качество и доступность инфраструктуры и низко оценивают господдержку.

Об инвестиционном климате в регионе в среду, 19 июня на совете по инвестициям Новосибирской области рассказал губернатор Андрей Травников. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2019 году, составленном Агентство стратегических инициатив, Новосибирская область, как и год назад, занимает 19 место. По словам главы региона, ряд показателей инвестклимата положительный. К примеру, снизились сроки получения разрешений на строительство и сократилось время подключения к электросетям. К 2020 году эти показатели должны составить в Новосибирской области 60 дней (строительство) и 50 дней (электричество). Отмечается снижение административного давления на бизнес. В 2018 году о нем заявили 34,13% опрошенных, в нынешнем году – 23,72%. Кроме того, по словам Андрея Травникова, улучшилась оценка совета по инвестициям и работы Агентства инвестиционного развития, однако пока она «не превышает средней по стране».

По ряду показателей произошло ухудшение. Снизилась оценка бизнесом качества и доступности инфраструктуры. Доля дорог в регионе, соответствующих нормативным требованиям, по оценке коммерсантов сейчас достигает 58,5%. В прошлом году она была выше – 61,3%. Кроме того, выросло время постановки на кадастровый учет и ухудшилась оценка предпринимателями мер финансовой господдержки.

Также в рамках инвестиционного совета прошла презентация новых бизнес-проектов. ООО «Сириус» планирует занять земельный участок возле Линево для строительства станции техобслуживания тяжелой и грузовой магистральной техники. По словам директора по развитию «Сириуса» Ивана Бражника, в этом районе много карьеров, где работает техника, а обслуживать ее некому и негде, приходится ехать в Новосибирск. Инвестиции в проект составят 66 млн рублей, срок окупаемости 5 лет. ООО «Ависта Модуль Инжиниринг» представила проект производства металлических конструкций (модульные быстровозводимые здания, «вагончики» для строителей) с инвестиционной емкостью в 200 млн рублей и окупаемостью в 3,5 лет. ООО «Элизиум» за счет приобретения 8-цветной линии для производства обоев готово начать экспансию новосибирских обоев на рынки азиатских стран, вплоть до Таиланда и Индонезии. Инвестиции в проект составят 647,8 млн рублей с окупаемостью 9 лет. Проект создания в частного индустриального парка в Искитимском районе ООО Управляющая компания (УК) «Сибирский научно-производственный технопарк» не получил одобрение инвестсовета, его «приняли к сведению» с предложением детально обсудить позже.

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