Будущий новосибирский агрокластер проявил неготовность

Совет по инвестициям Новосибирской области не одобрил проект создания в частного индустриального парка в Искитимском районе, посчитав, что он требует доработки. Губернатор Андрей Травников, возглавляющий совет, не увидел «высокой готовности проекта» и усомнился в схеме привлечения инвестиций.

В среду, 19 июня в правительстве Новосибирской области прошло заседание Совета по инвестициям под председательством главы региона Андрея Травникова. Одним из проектов, вынесенных на обсуждение. Стал частный индустриальный парк, который хочет создать на территории Мичуринского сельсовета Искитимского района ООО Управляющая компания (УК) «Сибирский научно-производственный технопарк». Как пояснил гендиректор УК Константин Зайцев, в апреле 2018 года правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков передала в ведении региона земельный участок «для создания промышленного парка». Управляющая компания готова его создать. По словам Константина Зайцева, первоначальные инвестиции в проект составят 11 млрд рублей, уже есть первые резиденты, также готовые вкладывать деньги. Запуск парка запланирован на декабрь 2021 года, а к 2028 году проект планирует выйти на чистую прибыль в размере 950 млн 729 тыс. рублей. В итоге Константин Зайцев предложил признать парк масштабным инвестиционным проектом и выделить под него землю без торгов.

Напомним, УК «Сибирский научно-производственный технопарк» впервые презентовала свой проект еще осенью 2017 года. Планируется, что частный технопарк будет специализироваться на глубокой переработке зерна. В частности, в структуре парка предполагаются завод зернопереработки, завод по производству кормов, складские помещения и так далее. В перспективе инициаторы проекта хотят создать на его базе новосибирский агрокластер.

Проект вызвал сомнения губернатора Андрея Травникова. Глава региона поинтересовался, как именно будут привлекаться инвестиции в парк, и сколько конкретно вкладывает в него сама управляющая компания. Как выяснилось, основные инвестиции планируются от будущих резидентов за счет заемных средств, сама УК вкладывает порядка 50 млн рублей. Губернатор предложил не спешить с реализацией проекта, поскольку речь идет о «площади около 150 га земли» и выразил желание лично встретиться с инвесторами-резидентами. «Не вижу высокой готовности проекта для обсуждения на инвестсовете. Информацию предлагаю считать принятой к сведению», — подвел итог презентации глава региона.

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