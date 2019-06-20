В муниципальных районах Омской области откроют еще три кинозала стоимостью по 5 млн рублей каждый

В Омской области в рамках нацпроекта «Культура» появятся еще три модернизированных кинозала. Таким образом, в регионе будет полностью выполнена программа кинофикации муниципальных районов.

По информации пресс-службы правительства Омской области, в рамках реализации национального проекта «Культура» в трех муниципальных районах – Омском, Азовском и Большеуковском – появятся кинозалы. Соглашение о модернизации оставшихся территорий было достигнуто между губернатором Александром Бурковым и министром культуры РФ Владимиром Мединским в конце прошлого года.

Руководитель профильного федерального ведомства отметил, что Омская область является примером успешной реализации программы кинофикации муниципальных районов и выразил готовность оказать поддержку в открытии кинозалов.

Накануне стало известно, что заявку, направленную министерством культуры Омской области, подтвердили в федеральном минкульте. В ближайшее время районами будет заключено соглашение с Фондом кино и определены подрядчики. Финансирование каждого модернизированного кинозала составляет 5 млн рублей.

Как отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов, после того, как модернизированные кинозалы откроются в оставшихся трех муниципальных районах, регион станет единственным субъектом в стране, где современное кино смогут смотреть жители всех территорий. Модернизированные кинозалы в области, действительно, востребованы населением. По итогам прошлого года киносеансы посетили 278 тыс человек, из них 145 тыс – дети.

Как рассказали в региональном министерстве культуры, в Омском районе модернизированный кинозал появится в селе Лузино, на базе местного дома культуры. В Азовском – в районном ДК, а в Больших Уках – в здании Дома культуры, который был открыт в ноябре 2018 года.

Стоит отметить, что в 2016 – 2017 годах в рамках программы по созданию условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ в Омской области были модернизированы почти 30 кинозалов в 29 из 32 муниципальных районах. На каждый кинозал из федерального бюджета выделялись средства в размере 5 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании координационного совета по культуре в Новосибирске сообщил, что благодаря программе кинофикации малых и средних городов России было проведено конкурсное оснащение новых кинозалов и переоснащение уже существующих. На сегодняшний день функционирует 789 современных кинозалов, которые посетили уже почти 20 млн человек.

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