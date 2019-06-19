Андрей Травников: «Привлечение инвестиций – ключевое направление работы правительства Новосибирской области»

Более 6,5 млрд рублей инвестиций за год обеспечили проекты, реализуемые при поддержке правительства Новосибирской области. Задачи по улучшению инвестиционного климата в регионе обозначил губернатор Андрей Травников.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, губернатор Андрей Травников в рамках очередного заседания регионального совета по инвестициям выступил с ежегодным инвестпосланием «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Новосибирской области».

По словам главы региона, за 2018 год на совете по инвестициям было рассмотрено 11 новых инвестпроектов на сумму более 36 млрд рублей. На трех заседаниях комиссии по господдержке было рассмотрено 28 проектов с совокупным объемом вложений более 52 млрд.

Ежегодно на государственную поддержку инвесторов выделяется более 1 млрд рублей. В 2018 господдержку получили 34 инвестора на общую сумму свыше 500 млн рублей. Из них субсидии составили 197,4 млн, а налоговые льготы — 303,9 млн. Поддерживаемые проекты в прошлом году обеспечили 6,5 млрд рублей инвестиций. Объем налогов по ним составил около 1,6 млрд рублей, что в 3 раза превышает сумму предоставленной господдержки.

Андрей Травников напомнил, что в марте 2019 была утверждена новая стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года. Документ определяет важнейшие направления развития региона, а также включает в себя инвестиционный портфель из 51 проекта на сумму 137 млрд рублей и инфраструктурный план, состоящий из 74 проектов на 371 млрд. Их реализация – один из ключевых показателей эффективности стратегии.

Как отметил губернатор, чтобы успешно реализовать проекты, нужно постоянно улучшать инвестиционный климат области по всем направлениям. Так, системная работа позволила региону за три года подняться с 57 места Национального инвестиционного рейтинга на 19-ое. В 2019 году область сохранила свои позиции в двадцатке лидеров, вновь заняв 19 место, улучшив при этом интегральный индекс на 11,7 баллов.

Сегодня привлечение инвестиций, подчеркнул Андрей Травников, – ключевое направление работы губернатора и правительства Новосибирской области.

«Без постоянного роста объема вложений невозможно сформировать новое качество жизни. Только при положительной инвестиционной динамике будут появляться новые социальные объекты, а также объекты инженерной, транспортной инфраструктуры, создаваться новые производства и рабочие места, улучшаться уровень благосостояния жителей региона. Основная задача – улучшение инвестиционного климата. И решать ее предстоит всем областным исполнительным органам власти и органам местного самоуправления при активном участии новосибирского предпринимательства и бизнес-сообщества», – подытожил руководитель региона.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников 13 июня принял участие в официальном открытии животноводческого комплекса в Маслянинском районе, рассчитанного на 6 тыс голов крупного рогатого скота. Глава региона подчеркнул, что для поддержки таких крупных производителей, как компания «Сибирская Нива», реализующая проект нового комплекса, правительство региона развивает логистическую систему.

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