Заместитель генерального менеджера гостиницы «Миротель Новосибирск» МИХАИЛ ШВЕЦОВ в традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» поделился впечатлениями об издании Максима Дорофеева «Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо».

– Книга Максима Дорофеева «Джедайские техники» пришла ко мне в тот момент, когда я остро ощутил, что количество выполняемых дел меньше, чем ежедневно поступающих. Я стал регулярно сталкиваться с ситуацией, что в работе все больше путаницы, сроки по задачам постоянно срываются или отодвигаются, а после трудового дня я не чувствую удовлетворения, а наоборот – чаще появлялось чувство вины и обида на себя, что ничего не успеваю сделать, хоть и расставляю приоритеты.

И однажды, примерно в один момент мне посоветовали почитать книгу Максима, а также мне удалось попасть на его тренинг. И после этого я очень быстро разобрался с теми делами, которые давно откладывал, и перестал мучиться от самобичевания перед сном.

Многие советы из книги Максима Дорофеева я взял на вооружение, пользуюсь ими регулярно и учу им своих коллег. В том числе, автор очень понятно разбирает, почему мы начинаем прокрастинировать в работе и не стремимся достичь результата как можно скорее. Все просто – если задача не делается, значит мы не видим ее важности, она элементарно неправильно сформулирована. Именно поэтому мы начинаем искать понятные и простые альтернативы: зависать в социальных сетях, тратить время на разговоры, делать рутинные дела, которые не требуют погружения в новую тему. Так, я удалил все приложения с социальными сетями с экрана мобильного телефона и спустя какое-то время совершенно избавился от привычки в любой непонятной ситуации заглядывать в Instagram или Facebook и получать сиюминутное удовольствие, чтобы не поощрять свою внутреннюю обезьянку. Внутренняя обезьянка удовольствия, рациональный тип и панический монстр – персонажи, которых Максим Дорофеев перенял у Тима Урбана, отлично подходят для иллюстрирования того, как мы прокрастинируем: обезьянка постоянно стоит у пульта внутри нашей головы и указывает нам, чем заняться сейчас – а именно тем, что точно принесет нам радость.

Но если у задачи стоит дедлайн, то при его приближении в голове появляется панический монстр, который пугает обезьянку, и тогда пульт управления достается рациональному типу. Он быстро наводит порядок, и ценой невероятных физических и эмоциональных усилий, проклиная все на свете и обещая в следующий раз не допустить такую же ситуацию успевает к дедлайну. Панический монстр уходит, и обезьянка обязательно возвращается к пульту управления, и конечно же потом ситуация повторяется.

На самом деле, винить в своих рабочих неудачах обезьянку не имеет смысла – она не плохой персонаж, а ее действия заложены в нас природой. Но от принятия этого факта задачи не начинают решаться сами собой, а зачастую не помогает ни тайм-менеджмент, ни расстановка задач по приоритетам. На самом деле, секрет успеха в том, сколько мыслетоплива нам требуется на решение каждой задачи, и сколько у нас его осталось. Иногда кажется, что мы еще полны сил и энергии, но столкнувшись с задачей, которая требует больше мыслетоплива, чем осталось у нас в запасе, мы обнаруживаем себя вновь прокрастинирующии за простмотром ленты социальных сетей.

Чтобы расходовать мыслетопливо рационально, Максим Дорофеев предлагает несколько упражнений, мне из них больше всего нравятся два: метод пустого инбокса и способ правильно формулировать задачи.

Метод пустого инбокса заключается в том, что вся входящая информация, которая постоянно роится в вашем сознании, разбивается на несколько категорий, в книге Дорофеева предлагается четыре: «задачи», «проекты и дела», «информация» и «встречи». Когда овладеваешь искусством разбивать всю входящую информацию, становится намного проще расставлять приоритеты и гораздо разумнее расходовать мыслетопливо.

Второй способ – правильно формулировать задачи – удваивает эффект метода пустого инбокса, ведь тогда задачи, которые наша внутренняя обезьянка откладывала как тяжелые и не приносящие удовольствие, становятся проще и понятнее. Слова имеют очень сильное влияние на человека, поэтому от того, какие слова вы выбираете при формулировке задачи, во многом зависит и то, как и когда эта задача будет выполнена. Например, перед вами стоит задача «вылечить зуб». Она выглядит очень объемной и постоянно откладывается из-за того, что другие дела кажутся намного важнее, а главное – сделать их будто бы проще. Но как только вы попробуете раздробить эту объемную задачу на несколько простых шагов: например, 1) проверить календарь и выбрать время; 2) позвонить в стоматологию и записаться на прием; 3) в назначенный день дойти до врача – она решится всего за несколько дней, тревожность от незаконченного дела пропадет, а «мыслетопливо» сохранится для более важных задач. Инсайт, что если цель или задача прокрастинируются, то её нужно переформулировать, в разы повысило мою эффективность.

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