В Новосибирск поступит 1 млрд рублей на строительство четвертого моста через Обь

В текущем году регион получит из федерального бюджета на строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске более одного миллиарда рублей.

Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике регионального Законодательного собрания.

«Более миллиарда рублей из федерального бюджета получит в этом году Новосибирск на строительство четвертого моста, деньги должны поступить в августе из Росавтодора. Соответствующий нормативно-правовой акт уже проходит процедуру согласования», — рассказал министр.

По его словам, к 2020 году на эти цели из федерального центра ожидается поступление 8 млрд рублей. Не исключается и выделение средств на строительство инфраструктуры около ледовой арены, при этом финансирование других строек придется сократить.

Напомним, стоимость проекта четвертого моста, который будет строиться на условиях концессии, превышает 35 млрд рублей. Ожидается, что 26 млрд на строительные работы выделят из федерального бюджета, около 3,8 млрд на подготовку площадки поступит из казны региона, остальное — средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост» ищет подрядчика для сноса более 700 объектов, расположенных на правом и на левом берегах Оби, для строительства нового моста через реку.

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