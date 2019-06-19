В Томской области к 2024 году появятся 7 мусоросортировочных комплексов и 12 полигонов

Власти Томской области планируют в рамках нацпроекта «Экология» построить 7 мусоросортировочных комплексов, 12 полигонов и несколько пунктов мусоросжигания к 2024 году.

Как пишет «Интерфакс» цитируя слова начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура, нацпроект предполагает создание с нуля современной инфраструктуры по обращению с отходами. В регионе к 2024 году планируется создание семи мусоросортировочных комплексов, 12 полигонов, нескольких пунктов мусоросжигания и предприятий, связанных с переработкой отходов.

Как отметил руководитель департамента, реализация нацпроекта предполагает подключение внебюджетных источников.

Роман Мазур также сообщил, что в рамках нацпроекта «Экология» предполагается выйти на 100%-ное восстановление леса на участках, где произошла вырубка или гибель деревьев.

Как подчеркнул чиновник, на лесовосстановательные работы в 2019-2021 годы будет направлено 183,8 млн рублей из федерального бюджета и 5,7 млн — из регионального.

В свою очередь замначальника департамента лесного хозяйства Томской области Роман Смалев сообщил, что в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» планируется восстановить леса площади 193,3 тыс га. Для реализации проекта в регионе действуют пять лесных питомников, которые выращивают 8 млн саженцев сосны, ели и кедра.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в рамках нацпроекта «Экология» в 2019 году в Новосибирской области запланировано провести восстановление леса на площади 6,2 тыс га. Ежегодно эти работы нужно организовывать на площади не менее 4 тыс га.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.