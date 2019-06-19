Подрядчик, выигравший аукцион на проведение «Технопрома» в Новосибирске, отказался подписывать договор

Правительство Новосибирской области не смогло заключить контракт на проведение форума «Технопром-2019» с очередным подрядчиком. В этот раз победитель аукциона отказался от подписания документов.

Не так давно «Континент Сибирь» сообщал, что министерство экономического развития Новосибирской области объявило электронный аукцион по проведению международного форума «Технопром-2019».

На организацию форума, который пройдет в Новосибирске традиционно в Экспоцентре, региональные власти готовы выделить 63 млн рублей из областного бюджета.

Согласно информации, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере закупок, из двух заявок минэкономразвития выбрало подрядчиком проведения «Технопрома» компанию «Бизнес Диалог». К слову, именно эта фирма организовывала данное мероприятие в 2018 году. Контракт решили заключить по цене 59,7 млн рублей, однако подрядчик отказался подписывать документы.

Стоит отметить, что ранее ведомство уже искало подрядчика для проведения мероприятия, тогда стоимость контракта составляла 43 млн рублей. Но и тогда подрядчик отказался заключать контракт за такую цену.

Напомним, в прошлом году «Технопром» проходил с 27 по 30 августа на площадке международного выставочного центра «Новосибирск Экспоцентр». Тогда форум собрал рекордное количество участников — около 7 тыс человек. В рамках него прошло порядка 70 мероприятий, которые освещали более 300 представителей средств массовой информации. Основная тема — «Наука как индустрия».

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