Новым директором территориального офиса «Красноярский» Росбанка сегодня был назначен Дмитрий Котов.
Перед новым руководителем подразделения поставлена стратегическая задача по укреплению позиций Росбанка в розничном бизнесе на территории Красноярского края и Республики Хакасия. Он сфокусируется на наращивании объемов бизнеса по ключевым направлениям и увеличении доходности банка в регионе, а также на усиление взаимодействия с дочерними компаниями группы Societe Generale.
Дмитрий Котов более 13 лет работает в банковской сфере, из них более 9 лет – в ПАО «ВТБ 24».
Предыдущий руководитель красноярского территориального офиса Николай Григорьев, как уточнили в Росбанке, принял решение продолжить свою карьеру за его пределами.