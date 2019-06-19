Росбанк назвал имя нового директора красноярского офиса

Федор Туров
 
Дмитрий Котов возглавил красноярский территориальный офис Росбанка

Новым директором территориального офиса «Красноярский» Росбанка сегодня был назначен Дмитрий Котов.

Перед новым руководителем подразделения поставлена стратегическая задача по укреплению позиций Росбанка в розничном бизнесе на территории Красноярского края и Республики Хакасия. Он сфокусируется на наращивании объемов бизнеса по ключевым направлениям и увеличении доходности банка в регионе, а также на усиление взаимодействия с дочерними компаниями группы Societe Generale.

Дмитрий Котов более 13 лет работает в банковской сфере, из них более 9 лет – в ПАО «ВТБ 24».

Предыдущий руководитель красноярского территориального офиса Николай Григорьев, как уточнили в Росбанке, принял решение продолжить свою карьеру за его пределами.

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