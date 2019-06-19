Байкальск в Иркутской области может стать территорией особого социально-экономического развития

Правительство Иркутской области и Внешэкономбанк хотят предложить федеральным властям создать в Байкальске территорию особого социально-экономического развития для привлечения инвесторов.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, в Москве состоялась рабочая встреча министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и губернатора Сергея Левченко. Они обсудили ход реализации регионального плана мероприятий национального проекта «Экология».

В рамках встречи, глава Приангарья проинформировал министра о том, что на данный момент региональные власти обсуждают с руководством Внешэкономбанка вопрос возвращения финансового учреждения в проект ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», а также в проект туристско-рекреационной зоны «Ворота Байкала».

Кроме того, стороны договорились, что уже в этом году правительство Иркутской области и ВЭБ будут выходить к федеральным властям с предложениями по созданию в Байкальске территории особого социально-экономического развития. Цель — создать для потенциальных инвесторов условия наибольшего благоприятствования.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, обсуждение данной темы и вопроса технологий, которые планируется применять при ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, будут продолжены с главой минприроды РФ на следующей неделе.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что правительство Иркутской области и ПАО «Высочайший» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2019 год. Согласно документу, порядка 20 млн рублей направят на целевое финансирование и развитие социальных программ в Бодайбинском районе.

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