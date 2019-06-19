Гендиректор компании «СДС-Уголь» стал советником губернатора Кузбасса

Генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев назначен внештатным советником губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева по геологии.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области, удостоверение советника гендиректору АО ХК «СДС-Уголь» Геннадию Алексееву вручил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на аппаратном совещании в обладминистрации.

Геннадий Алексеев родился в 1957 году в поселке Заря Сорокинского района Алтайского края. В 1981 году окончил Московский горный институт с квалификацией «горный инженер», в 1999 — Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Является кандидатом технических наук и действительным членом Академии горных наук.

Кроме того, новый советник губернатора — почетный работник топливно-энергетического комплекса РФ и почетный работник угольной промышленности. Он кавалер трех степеней Знака отличия «Шахтерская слава», кавалер ордена республики Саха «Полярная Звезда», заслуженный работник народного хозяйства Якутии.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что советник губернатора Красноярского края Антон Натаров и его предполагаемые сообщники подозреваются в хищении бюджетных средств. Возможный ущерб оценивается в 4 млн рублей.

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