Около 100 млн рублей будет направлено на благоустройство поселка Гвардейский в Новосибирске

В 2019 году около 100 млн рублей выделят на комплексное обустройство поселка Гвардейский. В отдаленной части Калининского района, где расположен населенный пункт, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, на обустройство поселка Гвардейский будет направлено в текущем году порядка 100 млн рублей. На эти деньги отремонтируют 2,5 км дорог и благоустроят 9 дворовых территорий. Глава города Анатолий Локоть в ходе выездного совещания посетил дворы микрорайона возле домов № 85, 93, 97, 87, 72, 74, 76 на ул. Солидарности, в которых сегодня ведутся работы по благоустройству.

Как отметил мэр Новосибирска, в поселке Гвардейский долгие годы не проводились никакие виды ремонта, это была закрытая территория, принадлежавшая министерству обороны. Когда поселок передали муниципалитету, здесь было очень много проблем. С 2016 года власти начали заниматься благоустройством этой части Калининского района. В 2019, за счет участия города в федеральной программе, сюда были направлены существенные средства. Так, на благоустройство дворов выделили 71 млн рублей, из которых 35 млн – деньги города и региона, и 36 млн – федеральная поддержка.

Анатолий Локоть подчеркнул, что благоустройство дворов Гвардейского проводится комплексно – асфальтируются дворовые проезды, обустраиваются парковочные карманы, тротуары и пешеходные дорожки, проводится озеленение. По федеральной программе возле дома № 76 на ул. Солидарности будет организована детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием.

Всего в 2019 году в Гвардейском будет отремонтировано 9 дворовых территорий. Три из них – по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» при федеральном финансировании, шесть – за счет средств городского и областного бюджетов. Кроме того, предусмотрен ремонт проезжей части на пяти участках поселка общей протяженностью 2,5 км. Четыре участка – по ул. Солидарности, один – по ул. Турухановская. На эти цели из казны Новосибирска выделено 20 млн рублей.

«У нас большие планы по дальнейшему обустройству Пашино, в частности, по территории, прилегающей к заводу «Искра», где также требуется ремонт дорог и дворовых территорий. Удалось также решить вопрос по восстановлению поликлинического отделения. Город выделил землю и муниципальные площади для медицинского учреждения – около 300 кв. м. Сейчас там ведется ремонт», – прокомментировал мэр города.

Стоит отметить, что благоустройство дворов и общественных территорий – один из приоритетов развития Новосибирска на ближайшие годы, заявленных Анатолием Локтем.

Всего в 2019 году в Новосибирске будет отремонтировано 334 двора, из которых 46 – по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» при федеральном финансировании, еще 288 – за счет денег городского и областного бюджетов. В общей сложности, с 2015 года приведены в порядок 1 063 объекта

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.