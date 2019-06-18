Новосибирских полицейских подключили к системе распознавания лиц

Технологи завершили пилотное подсоединение Главного управления МВД по Новосибирской области к видеонаблюдению и системе распознавания лиц, находящихся в розыске.

О завершении работ во вторник, на комитете по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области рассказал руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона Анатолий Дюбанов. «Мы сейчас закончили пилотное подсоединение Главного управления МВД по Новосибирской области к видеонаблюдению и системе распознавания лиц, находящихся в розыске. Более широкого масштаба (подсоединение – «КС») будет к концу года», — сказал Анатолий Дюбанов. Деталей работы системы он не сообщил.

Напомним, в сентябре прошлого года о планах по внедрению технологии распознавания лиц в новосибирском аэропорту «Толмачево» заявили в компании S7 Airlines. Позже в СМИ появилась информация, что эту технологию также хотят использовать в Новосибирском метрополитене. Весной текущего года стало известно о том, что к системе интеллектуального видеонаблюдения будут подключены более 170 тыс. видеокамер, работающих на улицах Москвы. Планируется, что биометрическая идентификация поможет полиции оперативно вычислять нарушителей, чьи фотографии есть в базе правоохранительных органов.

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