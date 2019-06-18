Несмотря на то что Новосибирск — город с более чем полуторамиллионным населением, имеющиеся на рынке труда диспропорции пока не позволяют новосибирским работодателям удовлетворить свой кадровый голод. И хотя схожая ситуация характерна для всех регионов России, Новосибирск имеет собственную специфику распределения трудовых ресурсов. О том, какими путями можно снизить уровень безработицы в городе, — в интервью депутата Новосибирского горсовета ЕВГЕНИЯ ЛЕБЕДЕВА.

— Евгений Владимирович, если обратиться к статистическим показателям, то каково на сегодня состояние рынка труда в Новосибирске?

— Согласно официальным данным центра занятости населения, на начало мая в качестве безработных у нас были зарегистрированы 4897 человек, а предприятия и организации города заявили об имеющихся у них 20,7 тыс. вакансиях, на 22% больше, чем год назад. И пусть официальная статистика не всегда дает реальную картину, эти цифры указывают на перекос, имеющий место в сфере занятости. Почти половина безработных имеет высшее профессиональное образование, 13% людей, находящихся в поисках работы, моложе 30 лет, а 54% соискателей — женщины. Ситуация с безработицей в Новосибирске обстоит немного лучше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, но хуже, чем по России в целом.

— А если рассматривать структуру занятости и имеющиеся на рынке труда потребности и тенденции, то какая ситуация складывается?

— Основная проблема для Новосибирской области — это более низкая заработная плата в сравнении со столицей и даже с соседними регионами Сибири, потому что у нас нет нефтегазовых или золотодобывающих предприятий, как, скажем, в Томской области и в Красноярском крае. Недовольство уровнем своей зарплаты вызывает отток сильных профессионалов в Москву, а закрыть вакансии некем. Очень востребованы специалисты в сфере производства, медицинский персонал и фармацевты для работы в аптеках, зато наблюдается перенасыщение рынка бухгалтерами, юристами и специалистами кадровой службы. Молодые люди готовы легко менять место работы либо сферу деятельности и готовы работать без трудовой книжки, потому что будущая пенсия представляется им чем-то весьма и весьма отдаленным.

— Новосибирск — это не только мегаполис, но и крупный транспортный узел, притягивающий к себе миграционные потоки. Какое влияние на городской рынок труда оказывает миграция?

— В большом городе проще трудоустроиться — это аксиома. К нам приезжают на постоянное место жительства не только люди со всей территории области либо из соседних регионов, но и мигранты из ближайших стран Средней Азии. К сожалению, нередки ситуации, когда приезжие не только занимают на рынке труда мало востребованные ниши, что снижает остроту проблемы по закрытию низкооплачиваемых вакансий, предполагающих неквалифицированный труд, но и согласны работать за заработную плату ниже средней на рынке труда, создавая ситуацию демпинга и ухудшая условия для новосибирцев. Особенно ярко это проявляется в сфере ЖКХ. Я думаю, что в условиях трудовой конкуренции коренным горожанам и тем, кто приезжает работать в Новосибирск, еще предстоит выстраивать между собой нормальные отношения.

— А насколько справедливо утверждение, что потребность в рабочих кадрах превышает в последнее время дефицит специалистов, окончивших вузы?

— Действительно, спрос на рабочие специальности возник не вчера и уже давно стал своеобразным трендом. Достаточно сказать, что вакансии для замещения рабочих профессий в общем количестве вакансий занимают 64%: Новосибирск остро нуждается в квалифицированных рабочих — в токарях и фрезеровщиках, в электриках, сварщиках и слесарях. Согласно данным на начало мая, к наиболее востребованным в городе профессиям относятся водители, швеи и менеджеры. Количество вакансий для таксистов только за последние два года выросло в 3,5 раза. Однако учреждения среднего профессионального образования неспособны обеспечить рынок труда необходимым количеством специалистов. Отчасти это объясняется тем, что система профессионального образования, которая должна меняться особенно динамично, отстает от потребностей рынка: примерно треть профессий, которым обучают в профессиональных училищах или техникумах, попросту не востребована. Изменить ситуацию можно только одним способом: требовать от учреждений профподготовки быстро адаптироваться к изменениям в структуре местной экономики, вводя новые программы и специальности.

— А какие меры необходимо предпринять для реального снижения уровня безработицы?

— Давайте вернемся к ответу на предыдущий вопрос. Если проанализировать по вакансиям работодателей первую десятку наиболее востребованных профессий, то лишь одна из них требует наличия высшего образования. Давно закончились времена, когда юрист или экономист получал зарплату больше, чем грамотный каменщик или электросварщик. Следовательно, еще на этапе профориентации школьникам необходимо разъяснять, что получение рабочей профессии выгодно и престижно не менее, чем стремление к высшему образованию.

Кроме того, в России сегодня отсутствует система распределения кадров после окончания учебного заведения, как это было принято в советскую эпоху, и этим объясняется большое количество безработных среди молодых людей. Систему распределения необходимо возобновить: в качестве эксперимента — хотя бы для тех, кто обучается на бюджетной основе таким востребованным профессиям, как врач или учитель.

И конечно же, многое в устранении диспропорций на рынке труда зависит не от муниципалитета, а от более высоких уровней государственного управления. На федеральном уровне следует привести планирование подготовки специалистов в соответствие с реальными потребностями российской экономики, а регионы, в свою очередь, могут помочь этому, готовя долгосрочные прогнозы о том, какие кадровые ресурсы понадобятся им в ближайшие пять-десять лет. Лишь проводя эту работу системно и постоянно, мы сможем добиться оптимальной занятости населения.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.