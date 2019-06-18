Алтайский край готовит первую партию племенных овец для Северной Кореи

Хозяйство Алтайского края ведет переговоры о поставке в Северную Корею первой партии племенных овец. Из КНДР поступил заказ на приобретение животных эдильбаевской породы.

Как рассказал директор краевого центра сельхозконсультирования Сергей Князев, первая партия, которую готовят в Северную Корею, небольшая — 154 головы. Причем, корейская сторона готова провести карантин на условиях Алтайского края.

По информации пресс-службы правительства Алтайского края, овец эдильбаевской породы разводит крестьянское хозяйство Александра Гукова. Средний вес баранов-производителей составляет 120 килограммов. Животных регулярно представляют на выставках.

Отмечается, что племенные животные алтайских хозяйств пользуются популярностью не только в Сибирском федеральном округе. Они продают скот в 31 регион РФ — от Сахалина до Калининграда. Кроме того, активно ведутся поставки в Казахстан, Монголию, Азербайджан. Сейчас ведутся переговоры о поставках с Киргизией и Узбекистаном.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 2018 году общий объем реализации племенного скота хозяйствами Алтайского края составил около 450 млн рублей. В настоящее время, племенные хозяйства региона уже выполнили план по продажам крупного рогатого скота мясного направления, а заявки продолжают поступать.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в Барнауле хотят построить завод, который поможет полностью закрыть потребности Алтайского края в утилизации медицинских отходов. Стоимость объекта составит от 30 до 50 млн рублей.

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