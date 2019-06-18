Завод по утилизации медицинских отходов планируют построить в Алтайском крае

В Барнауле хотят построить завод, который поможет полностью закрыть потребности Алтайского края в утилизации медицинских отходов. Стоимость объекта составит от 30 до 50 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин рассказал, что предприятие будет перерабатывать отходы с первого по пятый класс опасности. Площадка под эти цели в Барнауле отведена в рамках приоритетного краевого инвестиционного проекта.

По словам руководителя профильного министерства, завод должны ввести в эксплуатацию до конца 2020 года. Владимир Попрядухин пояснил ТАСС, что на сегодняшний день все лечебные учреждения Алтайского края имеют соглашения со специализированными организациями по уничтожению отходов, а там, где есть проблемы, вопрос пока решается через другие субъекты РФ. Новое предприятие позволит утилизировать медицинские отходы на всей территории региона.

Завод будет включен в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Строительство ведет компания «ЭкоСервис». Как подчеркнул министра строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, компании будет оказана поддержка в возведении завода в виде предоставления площадки под инвестпроект без проведения конкурса.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что из бюджета Алтайского края на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения на 2019 год дополнительно планируют направить 350 млн рублей.

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