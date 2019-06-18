Новосибирская область и Татарстан будут заниматься совместными исследованиями в ЦКП «СКИФ»

Новосибирская область и республика Татарстан договорились о разработке в 2019-2020 годах совместной программы синхротронных исследований в Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

Как сообщает пресс-служба ЦКП «СКИФ», проект сибирского кольцевого источника фотонов является флагманом программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», входящий в нацпроект «Наука». Источник синхротронного излучения 4-го поколения с энергией 3 ГэВ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. Запуск первой очереди ЦКП «СКИФ» запланирован на 2024 год, ориентировочная стоимость – более 37 млрд рублей.

Как отметил руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ» Яков Ракшун, в рамках соглашения о сотрудничестве двух регионов запланирована проработка программы совместных перспективных исследований в центре «СКИФ», а также совместная исследовательская работа на базе Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН). Важно, что договоренности о взаимодействии с другими регионами заключаются уже сейчас, на стадии проектирования. Это позволит тщательно продумать программу исследований к запуску экспериментальных станций в 2024 году.

Разработка программы исследований ЦКП «СКИФ» запланирована на 2019-2020 годы. В соглашении предусмотрено участие министерства науки и инновационной политики, а также министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Кроме того, среди участников — министерство промышленности и торговли, а также министерство образования и науки Татарстана, и промышленные предприятия республики.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2019-2021 годы подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Регионы планируют совместную работу в сферах инвестиций, господдержки малого и среднего бизнеса, исследований в интересах нефтяной отрасли, подготовки кадров для Республики, развитии судоходства, обмена опытом в сферах здравоохранения и культуры.

Стоит отметить, что Национальная академия наук (НАН) Белоруссии заинтересована в создании и использовании специализированного канала вывода синхротронного излучения ЦКП «СКИФ». Программа совместных исследований в области физики, химии, биологии и материаловедения будет подготовлена к концу 2019 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что при разработке вакцин, инновационных препаратов для профилактики инфекций, борьбы с ВИЧ и гепатитами поможет ЦКП «СКИФ». По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева, в рамках национального проекта «Наука» в 2024 году в регионе начнутся эксперименты с использованием синхротрона, который является пилотным проектом в рамках программы синхротронно-нейтронных исследований РФ.

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