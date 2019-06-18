Начальник Западно-Сибирского управления воздушного транспорта предстанет перед судом за взятки

Заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации.
По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на сегодняшний день уголовное дело в отношении начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации направлено в Центральный районный суд Новосибирска.
По версии следствия, руководитель управления, занимая вышеуказанную должность, получил взятки в значительном размере в сумме 120 и 25 тыс рублей от подчиненного работника и от одного из эксплуатантов воздушных судов за общее покровительство и попустительство по службе.
Прокуратура обвиняет начальника ведомства по двум статьям в получении взятки и получении взятки в значительном размере.
Стоит отметить, по данным «Интерфакса», должность начальника Западно-Сибирского МТУ воздушного транспорта Росавиации занимает Вячеслав Сороговец.
Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Центральный районный суд Новосибирска признал виновным в хищении 10,7 млн рублей Михаила Садового, экс-директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна». Его приговорили к 3 годам заключения и к штрафу в размере 100 тысяч рублей.