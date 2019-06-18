Мэрия Новосибирска просит Госстройнадзор провести повторную проверку здания магазина «Пятерочка» по адресу улица Широкая 129, корпус 1, поскольку управление архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) мэрии города не давало разрешение на строительство здания. В случае выявления нарушения УАСИ просит Госстройнадзор рассмотреть вопрос о сносе магазина и привлечении застройщика к административной ответственности.

Письмо на имя исполняющего обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Сергея Симонова о проведении повторной проверки размещения магазина «Пятерочка» по адресу улица Широкая 129, корпус 1 (кадастровый номер земельного участка 54:35:063181:1337) было направлено исполняющим обязанности начальника УАСИ мэрии Новосибирска Евгением Улитко 14 июня (копия документа находится в распоряжении редакции «Континент Сибирь»).

«Просим вас повторно провести проверку по данному факту и в случае выявления нарушений требований градостроительного законодательства рассмотреть вопрос о привлечении застройщика к административной ответственности и направить материалы в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибирска, для рассмотрения вопроса о сносе самовольной постройки», — сообщается в документе.

В письме также указано, что УАСИ мэрии Новосибирска не выдавало разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию здания магазина по адресу ул. Широкая 129, к.1. Также со стороны застройщика в УАСИ не поступали заявления о выдаче разрешения на строительство здания.

Отметим, что, по информации УАСИ, факт нарушения градостроительных норм при строительстве здания магазина был выявлен еще в 2017 году. Тогда же было направлено первое письмо в Госстройнадзор с просьбой провести проверку законности размещения магазина.

Напомним, что торговая сеть «Пятерочка» основана в 1998 году, входит в федеральную компанию X5 Retail Group. По данным официального сайта компании «Пятерочка», торговая сеть включает почти 13 тыс. универсамов (в России, Украине и Казахстане). Кроме того, сеть X5 Retail Group включает в себя супермаркеты «Перекресток», гипермаркеты «Карусель» и магазины «Экспресс», а также распределительные центры и грузовой автотранспорт. В СФО «Пятерочка» начала деятельность в 2016 году с Новосибирска, и сегодня представлена также в Кемеровской, Омской, Томской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай — всего 478 магазинов (плюс 2 магазина в Красноярском крае с февраля 2019 года).

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