Мэрия Новосибирска просит Госстройнадзор повторно проверить законность размещения здания магазина «Пятерочка» на улице Широкой

Павел Процюк
 
Мэрия Новосибирска просит Госстройнадзор повторно проверить законность размещения здания магазина «Пятерочка» на улице Широкой
Фото: retail-loyalty.org

Мэрия Новосибирска просит Госстройнадзор провести повторную проверку здания магазина «Пятерочка» по адресу улица Широкая 129, корпус 1, поскольку управление архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) мэрии города не давало разрешение на строительство здания. В случае выявления нарушения УАСИ просит Госстройнадзор рассмотреть вопрос о сносе магазина и привлечении застройщика к административной ответственности.

Письмо на имя исполняющего обязанности начальника инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Сергея Симонова о проведении повторной проверки размещения магазина «Пятерочка» по адресу улица Широкая 129, корпус 1 (кадастровый номер земельного участка 54:35:063181:1337) было направлено исполняющим обязанности начальника УАСИ мэрии Новосибирска Евгением Улитко 14 июня (копия документа находится в распоряжении редакции «Континент Сибирь»).

«Просим вас повторно провести проверку по данному факту и в случае выявления нарушений требований градостроительного законодательства рассмотреть вопрос о привлечении застройщика к административной ответственности и направить материалы в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибирска, для рассмотрения вопроса о сносе самовольной постройки», — сообщается в документе.

В письме также указано, что УАСИ мэрии Новосибирска не выдавало разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию здания магазина по адресу ул. Широкая 129, к.1. Также со стороны застройщика в УАСИ не поступали заявления о выдаче разрешения на строительство здания.

Отметим, что, по информации УАСИ, факт нарушения градостроительных норм при строительстве здания магазина был выявлен еще в 2017 году. Тогда же было направлено первое письмо в Госстройнадзор с просьбой провести проверку законности размещения магазина.

Напомним, что торговая сеть «Пятерочка» основана в 1998 году, входит в федеральную компанию X5 Retail Group. По данным официального сайта компании «Пятерочка», торговая сеть включает почти 13 тыс. универсамов (в России, Украине и Казахстане). Кроме того, сеть X5 Retail Group включает в себя супермаркеты «Перекресток», гипермаркеты «Карусель» и магазины «Экспресс», а также распределительные центры и грузовой автотранспорт.

В СФО «Пятерочка» начала деятельность в 2016 году с Новосибирска, и сегодня представлена также в Кемеровской, Омской, Томской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай — всего 478 магазинов (плюс 2 магазина в Красноярском крае с февраля 2019 года).

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  