С начала года литр бензина в Сибирском федеральном округе подорожал на 76 копеек

На 9 июня 2019 года средняя цена бензина за литр в СФО составляет 42,91 руб. В январе его стоимость была 42,15 руб. За полгода больше, чем на 1 рубль подорожало топливо в Алтайском крае, а также Новосибирской и Омской областях.

Согласно данным Росстата, на начало 2019 года средняя цена на бензин по стране составляла 43,63 руб. В том числе, АИ92 стоил 41,67; АИ95 — 44,96; АИ98 — 50,79. За полгода топливо возросло в цене на 75 копеек. Так, на 9 июня средняя цена на бензин по РФ поднялась до 44,38 руб. В частности, АИ92 стал стоить 42,09; АИ95 — 45,43; АИ98 — 50,94.

Рост цен на бензин коснулся и Сибирского федерального округа. Средняя цена на топливо здесь за первое полугодие 2019 года выросла на 76 копеек. Так, АИ92 на 9 января стоил 40,63 руб., а на 9 июня его стоимость составила уже 41,38 руб. АИ95 подорожал на 61 копейку с 43,13 руб. до 43,74, а АИ98 наоборот подешевел на 30 копеек с 48,42 руб. до 48,12 руб.

Среди сибирских регионов больше всего цена за литр бензина увеличилась в Омской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. Там стоимость увеличилась более, чем на 1 рубль.

Например, в Омской области за полгода средняя стоимость литра бензина увеличилась на 1,43 руб. Так, на начало 2019 года цена за топливо в регионе была на уровне 41,43 руб., а на 9 июня она уже составляет 42,85 руб. В Алтайском крае увеличение составило 1,27 руб. с 41,04 до 42,31.

В Новосибирской области на 9 января средняя цена бензина была на уровне 41,55 руб., через полгода она поднялась до 42,75 руб. Увеличение составило 1,2 руб. В частности, АИ92 подорожал на 1,09 руб. с 40,27 до 41,36; АИ95 – на 1,15 руб. с 43,23 до 44,38; АИ98 – на 1,01 руб. с 48,96 до 49,97.

Меньше всего за первое полугодие 2019 цена за литр бензина выросла в республике Хакасия. Там, увеличение стоимости топлива в среднем составило 0,31 руб. В свою очередь, в республике Алтай цена на бензин наоборот снизилась на 75 копеек. Литр топлива в регионе на 9 июня стоит 42,31 руб. Для сравнения, 9 января он стоил 43,06 руб.

Стоит отметить, что средняя цена за литр бензина в Сибирском федеральном округе выше всего в Иркутской области и республике Тыва. На сегодняшний день, топливо в этих регионах в среднем стоит 44,54 руб. и 44,38 руб., соответственно.

Накануне, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами затронул тему роста цен на бензин. Он поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить подорожание топлива в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе. В частности, я смотрю, тут в сообщении говорится о заправках «Газпром нефти» и некоторых других. Дмитрий Николаевич, надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск – это одна ситуация, а если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решение, которое мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

После этого, как пишет «ТАСС», по итогам совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями крупнейших нефтяных компаний было отмечено, что в среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано, «рост цен на моторное топливо находится в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС».

Как отметил официальный представитель вице-премьера, курирующий вопросы ТЭК, Илья Джус, возможные факты существенного превышения роста цен в сегменте независимых АЗС в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа и Сибири по поручению правительства проверяются ФАС и Минэнерго, «однако они могут носить лишь единичный характер. В целом, компании, работающие на рынках Сибири и Дальнего Востока, выполняют обязательства по поставкам на внутренний рынок».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в апреле 2019 года на заседании Государственной думы депутаты не приняли законопроект, вводящий регулирование цен на бензин, а также надбавки на них, устанавливаемые на автозаправках. Законопроект был поддержан всеми фракциями, кроме «Единой России».

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