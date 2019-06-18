Андрей Жуков: «Главная задача ФК «Новосибирск» – попасть в первенство Футбольной национальной лиги»

О развитии нового футбольного клуба «Новосибирск» рассказали на пресс-конференции. Среди основных задач — популяризация футбола, развитие детско-юношеской команды, привлечение болельщиков и борьба за высокие места в турнирной таблице.

Как отметил заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, главная задача футбольного клуба «Новосибирск» – по итогам следующего сезона попасть в первенство Футбольной национальной лиги. Создание клуба направлено на популяризацию спорта, воспитание и развитие футболистов. Особая ставка делается на детский футбол, на развитие футбольной академии. Ближайшая цель нового клуба – победа в зоне «Восток» первенства ПФЛ.

По информации пресс-службы правительства НСО, Форма собственности клуба – автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Новосибирск». Учредителем клуба является региональное министерство физической культуры и спорта.

Клуб намерен развивать футбольную академию, активно работать над клиентскими сервисами, выпускать сувенирную продукцию и активно взаимодействовать с болельщиками. Среди задач – рост зрительского интереса к футболу в регионе, подготовка молодых футболистов, популяризация массового и любительского футбола и др. Особое внимание будет уделено развитию детско-юношеского спорта и детских команд.

По словам генерального директора ФК «Новосибирск» Анны Барановой, главным тренером клуба назначен Игорь Чугайнов. В настоящее время ведется подбор персонала, формируется детская академия. Планируется, что на старте работы в ней будет заниматься около 300 детей, к 2030 году – около 2 000 юных спортсменов.

Напомним, решение о создании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Новосибирск» было принято 10 июня 2019 года на заседании правительства Новосибирской области. Такое решение было принято по нескольким причинам, основная из которых – неэффективное управление действующего руководства футбольного клуба «Сибирь». Команда заняла 18 место в первенстве Футбольной национальной лиги, что не позволило ей остаться в составе ФНЛ.

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