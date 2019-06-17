Куда приведут Омск «серые» зоны, кто видел «экологические НЛО», и зачем городу нужен «зеленый паспорт»? Эксперты в ходе состоявшейся 14 июня конференции обсудили экологическое будущее города и оценили текущее положение дел.

Позитивная экология

Омск в ближайшее время может стать пилотной территорией, на которой появится новая модель позитивной экологической политики. Регион попал в число двенадцати субъектов Федерации, вошедших в программу «Чистый воздух». Уже разработаны ключевые мероприятия, благодаря им город должен войти в светлое, а, главное, чистое экологическое будущее.

Впрочем, мнения экспертов об участии Омска в программе разделились. По мнению некоторых из них, включение в список города можно считать случайностью, ведь в столице Прииртышья в экологическом плане не все так плохо по сравнению с «коллегами» по списку. Но население за «Чистый воздух» обеими руками «за». В первую очередь, участие в программе означает ее финансирование. До 2024 года на «Чистый воздух» потратят 116 млрд руб., основная часть из которых будет выделена предприятиями. Итогом, по словам министра природных ресурсов и экологии Омской области Ильи Лобова, станет снижение выбросов в атмосферный воздух на 22%. Цифра, честно признается чиновник, амбициозная и сложно достижимая. Но, обещает министр, должны справиться.

Несмотря на то, что сами омичи часто считают свой город одним из самых грязных мегаполисов в России, эксперты придерживаются другого мнения. Они констатируют, что Омск – единственный из вошедших в федеральный проект городов с низким уровнем загрязнения. Укоренившимся среди жителей региона стереотипам, реальном положении города в экологическом рейтинге и способах улучшения экологии говорили 14 июня на региональной конференции «Чистый Омск: снижение экологической нагрузки как приоритетное направление региональной политики». Ее организатором выступил Центр социального проектирования «Платформа».

Началу конференции предшествовала масштабная социологическая работа. Так, специалисты выяснили у простых жителей города, представителей деловых и властных кругов, экспертного сообщества их мнение об экологическом состоянии мегаполиса. Задача опроса – помочь найти эффективную практику в области экологической политики, а после – создать тот самый экологический позитив, причем совместно со всеми участниками процесса.

«Омск — один из пилотных регионов нашей исследовательской работы, — отметил генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. — Но суть не в том, чтобы описать проблемы, а в том, чтобы показать, попытаться создать некую модель экологической политики, в которую будут вовлечены все участники – и власть, и бизнес, и общественные структуры».

От чистого воздуха до мусор-гейта

Исследователи отмечают, 69% опрошенных недовольны экологической обстановкой в городе. Тем не менее, эта цифра не столь критична, поскольку в некоторых регионах России показатель превышал 80%, а то и 90%. Авторы исследования замечают, если в прошлом больший акцент населением делался на состоянии атмосферного воздуха, выбросах промышленных предприятий, то сейчас он сместился в сторону мусорной проблемы, вырубки зеленых насаждений. Проблемах, активно обсуждаемых в информационном пространстве.

Драматизировать ситуацию с экологией склонно больше всего население, «назначившее» главным вредителем городской экологии промышленные предприятия, тогда как эксперты в своих оценках склонны расставлять акценты совсем на иных источниках загрязнений. Статистика показывает, общественные стереотипы существенно отстают от реальной картины. Социологи уверены, подобное разделение мнений происходит из-за информационного вакуума. Мегаполису просто необходимы диалоговые площадки, на которых бы обсуждались вопросы городской среды. Их участниками должны стать все стороны – бизнес, общество, власть.

«К чему чаще апеллирует население, когда говорит о плохой экологии в Омске? К тому, что оно видит перед своими глазами – визуальным раздражителям. Смог, регулярно возникающие в различных частях города запахи, туманы, осадок в виде пепла», — отвечает руководитель направления социологических исследований ЦСП «Платформа» Мария Макушева. – Поэтому и идет недоверие различным мониторингам, сообщениям о позитивной динамике в плане экологии. Проведенное исследование позволяет сделать определенные выводы. Недовольство экологической ситуацией носит массовый характер. Единого фокуса не существует, ситуация представляется многофакторной, причем главный из них – предприятия. Общество имеет запрос на некоего посредника и объективную экспертизу происходящего. Но приоритетный запрос все-таки на решение проблем с мусором».

«Экологические НЛО» летают над «серыми» зонами

По данным министерства природных ресурсов и экологии Омской области, по итогам 2017 года 35% от общего объема выбросов в атмосферу занимает автомобильный транспорт (по другим оценкам до 50%). Тогда как промышленность дает 28%. Если выбросы от промышленных предприятий могут поддаваться регулированию, допустим, при помощи модернизации производств, то с транспортом дела обстоят гораздо сложнее. Хотя, в городе до сих пор остаются так называемые «серые» зоны, где располагаются предприятия малого и среднего бизнеса, ушедшие от мониторинга или не попавшие в него. Бороться с выбросами в этой зоне сложнее всего. Именно так и могут появляться те самые «экологические НЛО».

«Омск интересен тем, что здесь периодически возникают «экологические НЛО», — продолжает Алексей Фирсов. — Как мы их обозначаем – загрязнения от неидентифицированных источников. Именно они вызывают основные тревоги у населения, больше опасающегося того, природу чего не понимают».

Как констатировал Илья Лобов, предприятия, находящиеся в «серой» зоне, никаким образом не вкладываются ни в региональную, ни в федеральную программу. «Но те данные, которые мы получаем по итогам мониторинга, позволяют нам выявлять источники несанкционированных загрязнений, привлекать предприятия к ответственности», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона.

Председатель ассоциации «Экологический комитет», руководитель проекта «Город решает» Сергей Костарев поделился с участниками конференции формулой своего превращения из омича со стереотипами в эксперта с набором определенных знаний. Эколог полагает: чтобы жители Омска объективно воспринимали экологическую картину, необходимо досконально владеть ситуацией, причем изучая ее научно обоснованными методами.

«Именно распространение достоверных знаний поможет людям понять, что же в действительности влияет на их здоровье, — говорит Сергей Костарев. – Единственный инструмент, который здесь может работать, – то самое соучаствующее проектирование, включение людей в процесс формирования среды и запросов».

«Самое страшное в решении экологических проблем – пребывать в иллюзиях. Стоит ли нам вскрывать проблемы, показывать? Конечно, — убежден генеральный директор АО «ГК «Титан» Ян Кирсанов. — Для людей важен процесс снятия эмоциональной тревожности. Хотя это меня немного пугает, ведь экология – эмоциональный аспект, а не глубинный. Поэтому я уверен, именно профессионалам и нужно заниматься вскрытием проблем и устранением их причин».

Как считает Алексей Фирсов, весьма показателен ответ омичей о финансовой стороне вопроса. В ходе опроса у респондентов поинтересовались, готовы ли они нести определенные траты на устранение экологических рисков. К примеру, в регионе котельные ТЭЦ отпиваются углем. Но их можно перевести на газ, что неизбежно приведет к росту тарифа.

«Реакция на это у респондентов резко негативная – никто дополнительные траты нести не готов», — резюмирует Алексей Фирсов.

АО «Территориальная генерирующая компания № 11» (Группа компаний «Интер РАО») вкладывает немалые средства в решение экологических проблем города и понимает, какой негативный социальный эффект может дать перевод котельных на голубое топливо. Поэтому принято решение изменить технологию очистки дымовых газов.

«Выход из сложившейся ситуации мы обсуждали со всеми участниками процесса. Искали выход, можно ли безболезненно перейти на иной вид топлива, не нарушая баланс интересов конечного потребителя, — комментирует генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский. – Считаю, принятое решение об изменении технологии очистки дымовых газов, оптимальным. Это та возможность, которая позволит снизить объем выбросов в атмосферу, не увеличив финансовую нагрузку на население».

Углекислый газ на завтрак и ужин

Есть в городе и специфические источники загрязнения – частный сектор, выпускающий из печей целый букет вредных веществ. Опасными для человека являются оксид углерода и бензперен. Ученые из Санкт-Петербургского Института проектирования, экологии и гигиены провели свое предварительное исследование и выяснили, в Омске зоны, охваченные автономными источниками теплоснабжения, составляют более 36 квадратных километров. Это 6% от общей площади мегаполиса. Самые большие зоны, занимаемые частным сектором, находится в Кировском и Ленинском округах Омска.

«Невозможно исследовать проблему, не проведя детальной инвентаризации выбросов в частном секторе. Такую, к примеру, мы проводили в Улан-Удэ, Красноярске, Братске, — поделился мнением руководитель отдела комплексной оценки загрязнения атмосферы Института проектирования, экологии и гигиены Санкт-Петербурга Марина Волкодаева. — Именно в этих районах в момент наиболее интенсивного использования печей – утром и вечером, могут наблюдаться повышенные уровни загрязнения бензпиреном и оксидом углерода. До 2,5 ПДК дает CO2 и до 4 ПДК бензпирен, — профессор Волкодаева уверена: даже если все предприятия доведут выбросы до ноля, а жители пересядут на электромобили, качество атмосферного воздуха, в тех местах, где есть частный сектор, лучше не станет.

Комплексный анализ и инвентаризацию всех выбросов возможно сделать благодаря экологическому паспорту территории. В Омске такой разработан, правда, как заявляет коллега Марины Волкодаевой – генеральный директор Института проектирования, экологии и гигиены Алексей Ломтев, без учета современных реалий.

«Просматривая существующий атлас, все время ловил себя на мысли: чего в нем не хватает? — задается вопросом Алексей Ломтев. – Мне не хватило динамики, интерактивности, масштабируемости. На текущий момент паспорт – некий статичный документ, его информационная наполненность заканчивается в 2014 – 2015 годах. Но ведь жизнь давно ушла вперед».

На сегодня и общество, и бизнес, и власть нацелены на конструктивный диалог. Омск получит обновленный «зеленый паспорт» в рамках реализации программы «Чистый воздух». Благодаря ему появится возможность корректно, с учетом современных реалий описать текущее состояние экологии Прииртышья и, основываясь на этих данных, объединяя всех участников процесса, разработать для региона экологическую стратегию и дорожную карту.

По итогам конференции решено сформировать пакет предложений для органов государственной власти, в который, как обещал Алексей Фирсов, обязательно войдут прозвучавшие экспертные оценки.

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