Министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду оставили под стражей

Иркутский суд оставил под стражей министра лесного комплекса Сергея Шеверду, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Он был арестован в рамках расследования уголовного дела по факту санитарной рубки в природном заказнике «Туколонь».

Как пишет «Интерфакс», суд отказался удовлетворить апелляцию адвоката чиновника Натальи Каниной. В связи с чем, министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шаверда останется под стражей до 5 августа.

По словам адвоката, по согласованию с подзащитным она будет готовить кассационную жалобу. Ведомство, как подчеркнула Наталья Канина, при вынесении решения о мере пресечения «не учло ни одного довода защиты».

По информации «Интерфакса», адвокат и Сергей Шеверда в суде заявили, что следствием в основу обвинения и ходатайства об аресте были положены показания бывшего заместителя министра Алексея Туги, данные им в СИЗО, а также данные оперативника ФСБ о том, что министр якобы планирует бежать в Абхазию.

Кроме того, Сергей Шеверда в суде подчеркнул, что никогда не нарушал закон и не препятствовал работе следствия.

Напомним, 6 июня 2019 года по поручению следственного комитета по Иркутской области сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Шереметьево был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Задержание высокопоставленного чиновника проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района.

Сразу после этого, правительство Иркутской области сообщило, что санитарные рубки в заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района проводились после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза.

Кроме того, как утверждают власти области, правомерность и необходимость действий по оздоровлению леса в «Туколони» подтвердили и выездные обследования состояния лесов заказника специалистами-лесопатологами, учеными, а также решение Арбитражного суда Иркутской области. К слову, ведомство отказало в удовлетворении иска о признании необоснованными санитарные рубки в заказнике.

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