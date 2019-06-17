Более 150 семей, проживающих в аварийном жилье, получат новые квартиры до конца 2021 года

Восемь аварийных домов Октябрьского района Новосибирска, в которых проживает 158 семей, будут расселены по программе развития застроенных территорий до 2021 года. Ход работ оценил мэр города Анатолий Локоть.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, на сегодняшний день жители пяти аварийных двухэтажек в Октябрьском районе уже получили новое жилье, на остальных домах работа по переселению людей должна быть завершена до 2021 года.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, после того, как действие федеральной программы по расселению ветхого и аварийного жилья приостановили, городскими властями была разработана своя программа, в рамках которой муниципалитет привлекает строительные организации, чтобы совместными усилиями решать проблему.

Так, в старой части Октябрьского района Новосибирска расположены шлакоблочные дома 1943–1945 годов постройки, именно этот жилой фонд сегодня расселяется. Новый проект, по словам главы города, продуман до мелочей, в нем предусмотрено не только благоустройство дворов, но и прилегающей территории. Также власти договорились с компанией «Сибакадемстрой» о строительстве дороги и тротуаров в новом микрорайоне.

Отметим, в сентябре 2017 года между мэрией Новосибирска и СП ООО «Сибакадемстрой» был заключен договор о развитии застроенной территории общей площадью 1,84 га в границах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе со сносом 8 аварийных домов, в которых проживало 158 семей.

По условиям договора, застройщик должен расселить семь аварийных домов до конца 2021 года, а мэрия – один дом до конца 2019. На данный момент, на участке площадью 0,4 га, который уже освобожден от построек, подрядчик приступил к возведению новых домов.

Как отметил директор «Сибакадемстроя» Михаил Ансимов, на территории будет представлен новый для города тип жилья – урбан-виллы. Это одноподъездные дома высотой в 7-9 этажей, которые будут окружать зеленые дворы. В таком доме смогут проживать всего около 50 семей. Проект предполагает подземные парковки, озеленение дворов, оснащение их системами безопасности. В новом районе будут проживать около 1,5 тыс жителей.

В свою очередь, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев рассказал, что с 2013 года в Новосибирске исполнено 20 договоров о развитии застроенных территорий, в рамках которых расселено 72 аварийных многоквартирных дома. В стадии исполнения находятся еще 16 договоров, по которым расселению подлежат 64 дома. В среднем стоимость расселения каждого дома обходится в 30 млн рублей.

Глава города Анатолий Локоть поручил администрации Октябрьского района решить вопрос со сносом несанкционированных гаражей для строительства дороги возле нового квартала, а также предложил обсудить с жителями название микрорайона.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Новосибирской области за пять лет планируется переселить из аварийного жилья почти семь тысяч человек. Общий объем финансирования, необходимый для реализации программы в 2019-2024 годах, составит 3,992 млрд рублей. Большая часть средств — 3,832 млрд рублей — будет выделена Фондом содействия реформированию ЖКХ.

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