«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) выступит поручителем по кредиту в размере миллиарда долларов, который берет в Deutsche Bank зарегистрированная на Кипре материнская компания SUEK LTD.

Сообщение о крупной сделке опубликовано в карточке Центра раскрытия корпоративной информации новосибирского НПО «Элсиб», которое в марте текущего года купила входящая в состав «СУЭК» «Сибирская генерирующая компания» (СГК). В сообщении уточняется, что АО «СУЭК» выступит поручителем по «соглашению о предоставлении кредита для предэкспортного финансирования на сумму в размере не более $1 млрд с возможностью увеличения общей суммы кредита до $1,2 млрд». Заемщиком значится SUEK LTD, кредитным агентом — Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch. Сроки предоставления кредита в сообщении не уточняются. В соответствии с договором, «СУЭК» обязуется нести ответственность перед банком за выполнение обязательств заемщиком.

Напомним, СГК приобрела 24,9% акций новосибирского завода энергетического машиностроения «Элсиб» в феврале 2018 года, а в марте 2019 года компания стала владельцем 95% акций ПАО. «СУЭК» увеличила долю в «СГК» в августе 2018 года и сейчас владеет 99,94% уставного капитала. «СУЭК» — крупнейший производитель угля в России, объединяет 15 шахт и 12 разрезов в Сибири и на Дальнем Востоке.

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