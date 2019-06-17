В Кемерове завершают строительство первой очереди президентского кадетского корпуса

Строительство первой очереди президентского кадетского корпуса в Кемерове практически завершено. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и замминистра обороны РФ Тимур Иванов оценили ход работ.

Как отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, в училище будут учиться ребята со всех территорий региона и ближайших субъектов. На сегодняшний день отставания от графиков нет, разрабатываются проекты благоустройства ближайших территорий.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, площадь кадетского училища займет 14 гектаров. На первом этапе строятся учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, плац для построения кадетов, спальный корпус на 360 мест, медпункт, два КПП, полоса препятствий, крытый спорткомплекс, стадион с трибунами на 900 мест и 10 открытых спортивных площадок.

На данный момент работы по строительству учебно-административного корпуса выполнены на 70%. Возведены монолитные конструкции трех из четырех секций, в которых ведутся отделочные работы и прокладка инженерных сетей. Работа по витражному остеклению и фасада выполнены на 95%. Полностью завершено возведение железобетонных монолитных конструкций столовой, продолжаются отделочные работы. Возведение спального корпуса завершено на 50%.

Также активно строятся медицинский пункт, крытый спортивный комплекс, стадион и спортплощадка. Всего в работе задействовано более 950 человек и свыше 50 единиц техники.

На втором этапе строительства училища будут возведены два спальных корпуса на 480 учащихся, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену и крытая автостоянка. После окончания всех строительных работ здесь будут обучаться и жить 840 кадетов.

Учебное заведение начнет принимать кадетов уже с 1 сентября 2019 года. Средний конкурс на место составил восемь человек. Осенью кадетское училище примет первых 360 обучающихся в средних классах.

По словам замминистра обороны РФ Тимура Иванова, к 15 августа текущего года объекты будут полностью завершены. На данный момент поступило около 2,5 тыс заявок. Юные кадеты будут обучаться, в том числе, по направлению IT- технологий, для этого училище будет оснащено современным оборудование.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в начале мая 2019 года стало известно, что в Кемерове появится федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кемеровское президентское кадетское училище». Распоряжение об этом подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Училище будет находиться в ведении минобороны России и осуществлять образовательную деятельность по программам основного общего и среднего общего образования с дополнительными общеразвивающими программами, направленными на подготовку несовершеннолетних к военной или иной государственной службе.

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