Организацию интернет-трансляции выборов мэра Новосибирска оценили в 12,3 млн рублей

Избирательная комиссия Новосибирска заказала организацию онлайн-трансляции выборов мэра. Цена контракта — более 12,3 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из городской казны.

Как следует из документов, размещенных на официальном сайте госзакупок, новосибирская избирательная комиссия ищет компанию, которая сможет организовать трансляцию через Интернет процедур голосования и подсчета голосов избирателей, а также предоставить услуги по сбору и хранению записей таких видеотрансляций на выборах мэра города.

Начальная цена контракта составляет чуть больше 12,3 млн рублей. Финансировать данные мероприятия планируется из бюджета Новосибирска.

Согласно контракту, подрядчику предстоит организовать суточную трансляцию на общедоступном сайте — с 7:00 утра в день голосования до 7:00 следующего дня, а также двухдневную — на закрытом служебном портале. Веб-камеры установят во всех территориальных избиркомах города, а также на 522 участках для голосования.

Электронный аукцион планируют провести 8 июля 2019 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Общая смета расходов составит почти 100 млн рублей. По словам председателя городского избиркома, на грядущих выборах впервые будет внедрена система видеонаблюдения за избирательными участками.

На грядущих выборах мэра Новосибирска будут работать 672 избирательных участка. Избирательная кампания 2019 года начнется 20 июня. Право голосовать имеют 1,1 млн новосибирцев. Это на 16 тыс человек больше, чем было на выборах 2014 года.

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