Конкурсный управляющий банкротящегося новосибирского жилищно-строительного кооператива «Три богатыря» выставил на торги долг ЖСК его бывшего руководителя Виктора Лучкина. Размер долга — более 131 млн рублей.
Экс-председатель ЖСК «Три богатыря» и глава строившей жилой комплекс компании «Олимпийский» Виктор Лучкин был привлечен новосибирским арбитражом к субсидарной ответственности по требованию конкурсного управляющего Сергея Ерохина в мае 2018 года. Долг застройщика своему предприятию составил 131,3 млн рублей. Сам бизнесмен в июле 2017 года стал фигурантом уголовного дела. Лучкину вменили обман 73 дольщиков ЖСК на сумму более 145 млн рублей.
Напомним, в 2009 году «Олимпийский» заключил договор с новосибирской мэрией, обязавшись построить многоквартирный дом для расселения жильцов аварийных домов. Позже у компании возникли проблемы с возведением объекта, в 2015 году стройка была заморожена, мэрия через суд потребовала вернуть земельный участок, застройщик обанкротился.
Долг Виктора Лучкина будет продан на открытом электронном аукционе, торги назначены на 25 июля текущего года.