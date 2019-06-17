Конкурсный управляющий банкротящегося новосибирского жилищно-строительного кооператива «Три богатыря» выставил на торги долг ЖСК его бывшего руководителя Виктора Лучкина. Размер долга — более 131 млн рублей.

Экс-председатель ЖСК «Три богатыря» и глава строившей жилой комплекс компании «Олимпийский» Виктор Лучкин был привлечен новосибирским арбитражом к субсидарной ответственности по требованию конкурсного управляющего Сергея Ерохина в мае 2018 года. Долг застройщика своему предприятию составил 131,3 млн рублей. Сам бизнесмен в июле 2017 года стал фигурантом уголовного дела. Лучкину вменили обман 73 дольщиков ЖСК на сумму более 145 млн рублей.

Напомним, в 2009 году «Олимпийский» заключил договор с новосибирской мэрией, обязавшись построить многоквартирный дом для расселения жильцов аварийных домов. Позже у компании возникли проблемы с возведением объекта, в 2015 году стройка была заморожена, мэрия через суд потребовала вернуть земельный участок, застройщик обанкротился.

Долг Виктора Лучкина будет продан на открытом электронном аукционе, торги назначены на 25 июля текущего года.

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