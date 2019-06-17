Кемеровская угольная компания задолжала своим работникам по зарплате почти 30 млн рублей

Прокуратура Кемеровского района после проверки выяснила, что компания «Ровер» не выплатила заработную плату 459 работникам предприятия. Долг за март составил 15,6 млн. рублей, а за апрель — 13,6 млн.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, ведомство организовало проверку на угольном предприятии для того, чтобы убедиться, что компания соблюдает права работников, а также своевременно и в полном объеме выплачивает им заработную плату.

Выяснилось, что ООО «Ровер» задолжало своим 459 сотрудникам по зарплате без малого 30 млн рублей. Долг за март составил 15,6 млн. рублей, а за апрель — 13,6 млн.

Нарушения трудового законодательства повлекли ущемление права работников предприятия на своевременную оплату труда, гарантированное Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ.

С целью восстановления нарушенных трудовых прав прокурор района в мае внес исполнительному директору ООО «Ровер» представление и потребовал устранить нарушения и выплатить зарплату в полном объеме. По результатам рассмотрения, задолженность за март 2019 года была погашена полностью, за апрель – в сумме 10 млн рублей.

Также в отношении исполнительного директора вынесено постановление о возбуждении административного дела , по результатам рассмотрения которого ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс рублей.

Напомним, в июне 2016 года в отношении финансового директора ООО «Ровер» была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Тогда сотрудникам также более двух месяцев не выплачивалась заработная плата. Задолженность перед 577 работниками оценивалась в 19,6 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что общая сумма задолженности по зарплате в Новосибирской области на 1 марта 2019 года составила 22,9 млн рублей. Из них 7,6 млн – это невыплаченные деньги работникам, уволенным из организаций в 2018 году.

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