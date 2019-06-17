Действия властей Новосибирской области, направленные на решение проблем «обманутых дольщиков», признаны одними из лучших в России

В Новосибирской области в настоящее время реализуется 12 инвестпроектов, благодаря которым будут восстановлены нарушенные права дольщиков 14 «проблемных» домов. Такие меры правительства региона получили высокую оценку на Всероссийском совещании в минстрое РФ.

По информации пресс-службы правительства НСО, в центре внимания участников Всероссийского совещания по вопросам государственного регулирования в области долевого строительства были наиболее эффективные алгоритмы решения проблем «обманутых дольщиков». По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, в регионе действует целый ряд мер, разработанных и реализованных правительством и органами местного самоуправления для завершения строительства «проблемных объектов» и восстановления прав граждан.

Замминистра отметил, что в числе данных мер — предоставление добросовестным застройщикам земельных участков для завершения возведения долгостроев, реализация инвестпроектов, предоставление субсидий на оплату договоров технологического присоединения «проблемных объектов» к инженерным сетям, благоустройство придомовой территории и установку лифтового оборудования, господдержка непосредственно участников долевого строительства и другие меры.

Как рассказал Алексей Колмаков, с 2010 года в Новосибирске были предоставлены 5 земельных участков на территории города общей площадью более 15 га, что позволило ввести пять долевых объектов. Также, в регионе реализуется 12 масштабных инвестпроектов, что позволит восстановить нарушенные права граждан 14 «проблемных» домов. Кроме того, под контролем областного минстроя будут предоставлены квартиры более 200 гражданам, находящимся в реестре ведомства.

Вдобавок, с 2015 по 2018 годы из областного и городского бюджетов подрядчикам предоставлено субсидий на оплату договоров технологического присоединения «проблемных объектов» к инженерным сетям, благоустройство их придомовых территорий и установку лифтового оборудования на сумму более 358 млн рублей.

Еще один эффективный инструмент господдержки жителей Новосибирской области, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков – предоставление целевой субсидии в размере до 200 тыс рублей для достройки проблемного объекта. В реестр на получение субсидии включено 1183 человека. Сумма выплаченных субсидий составила более 230 млн рублей, в том числе в 2019 году 5 гражданам выплачена субсидия в сумме 1 млн рублей.

Благодаря этому, как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 2017 году введены в эксплуатацию 11 «проблемных объектов» и восстановлены права 850 граждан. В 2018 — введены в эксплуатацию 9 «проблемных объектов», восстановлены права более 600 граждан. Всего на территории Новосибирской области, начиная с 2010 года, введено в эксплуатацию 100 долгостроев.

В ходе Всероссийского совещания по вопросам государственного регулирования в области долевого строительства практическая деятельность правительства области по вопросу решения проблем «обманутых дольщиков» признана одной из лучших в России.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что минстроем Новосибирской области запущен целый ряд мер по решению проблем обманутых дольщиков, что позволяет ощутить позитивную динамику работы в данном направлении.

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