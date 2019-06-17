«Люксор» вновь распахнул свои двери для зрителей Новосибирска

Кинотеатр «Люксор», расположенный в ТРЦ «Галерея Новосибирск», возобновил работу после закрытия по техническим причинам. Сообщение об этом появилось на страничке кинотеатра в соцсетях вечером, 14 июня.

Напомним, один из крупнейших кинотеатров в Новосибирске «Люксор» объявил о своем закрытии 13 июня текущего года. В сообщении, размещенном в соцсетях «ВКонтакте», говорилось, что по техническим причинам заведение закрыто. Дальнейшую информацию сотрудники кинотеатра сообщат позже. Кроме того, руководство принесло зрителям извинения за доставленные неудобства.

Позже сообщение со стены в соцсетях было удалено. Однако на официальном сайте кинотеатра пропала возможность бронирования мест на фильмы.

По неподтвержденным данным, причиной закрытия одного из крупнейших кинотеатров в Новосибирске, стали финансовые проблемы, руководство не могло заплатить за аренду помещений.

Спустя сутки, вечером 14 июня, администрация новосибирского кинотеатра также в соцсетях опубликовала сообщение, что зрителей вновь ждут на просмотр киносеансов в «Люксор».

Кроме того, в официальной группе франшизных кинотеатров «Люксор» в одном из комментариев к посту, администратор на вопрос о том, будет ли в Новосибирске функционировать кинотеатр данной сети, написал, что «данное учреждение вскоре откроется, но в рамках другой сети».

Стоит отметить, что кинотеатр «Люксор» был открыт на 4-ом этаже ТРЦ «Галерея Новосибирск» в 2015 году. 9 залов одновременно могут вместить более 1000 зрителей. Все они оснащены цифровой кинотехникой, которая показывает фильмы в 2D- и 3D-форматах с трёхмерным звуком Dolby Atmos. В кинотеатре есть VIP-зал повышенного комфорта, а также оборудованы специальные уютные зоны Love Seat, имеющиеся во всех кинозалах.

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