Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует провести диагностику теплосетей Новосибирска при помощи робота, который будет перемещаться внутри трубы. Пилотный запуск машины намечен на июль. Об этом 17 июня корреспонденту «Континента Сибирь» сообщил директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

«В июле планируем провести внутритрубную магнитную диагностику современным роботом, его разработала петербургская компания», — сказал Антон Баев.

По его словам, ранее подобные технологии применялись в атомной энергетике, но с 2018 года доступны и в теплоснабжении. Робот будет передвигаться внутри трубы и магнитным методом определять остаточную толщину стенки трубопровода. Он выявляет с точностью до нескольких миллиметров утонение стенки до критического уровня для проведения предупредительного ремонта.

«Таким методом магнитной диагностики в Сибири еще никто не пользовался», — подчеркнул Антон Баев.

Он отметил, что СГК еще не закупила робота, и в этом году он будет работать в пилотном режиме. «Приедут представители разработчика и проведут диагностику, — сказал Антон Баев. — Мы хотим посмотреть, как он себя покажет на наших сетях, с какой точностью он работает. После этого будем думать о его применении».

Ранее в мэрии Новосибирска подвели итоги прошедшего отопительного сезона.

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