Главный судебный пристав Новосибирской области лишился приставки «и.о»

Заместитель главного судебного пристава РФ Денис Фирстов представил губернатору Андрею Травникову нового руководителя УФССП России по Новосибирской области Эдуарда Бабкова.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, глава региона Андрей Травников провел рабочую встречу с заместителем директора Федеральной службы судебных приставов – заместителем главного судебного пристава РФ Денисом Фирстовым.

В ходе рабочей встречи заместитель руководителя федеральной структуры представил губернатору нового руководителя УФССП России по Новосибирской области – главного судебного пристава региона Эдуарда Бабкова.

Собравшиеся обсудили наиболее актуальные вопросы и приоритетные векторы развития деятельности службы судебных приставов.

В органах юстиции Эдуард Бабков начал свой трудовой путь с 1999 года с должности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Главного управления юстиции Алтайского края. Уже через 4 года он стал заместителем начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Алтайскому краю, а вскоре и начальником указанного отдела.

С марта 2015 года Эдуард Бабков занимал пост заместителя руководителя УФССП России по Новосибирской области. С декабря 2018 года до назначения исполнял обязанности руководителя ведомства.

Отметим, что Эдуард Бабков сменил на данном посту Виталия Эрлера. Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что его сын, Вадим Эрлер, сейчас находится в исправительной колонии строгого режима. Такой приговор был вынесен ему 28 декабря 2017 года в Железнодорожном суде Новосибирска. Молодого человека признали виновным в сбыте наркотиков.

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